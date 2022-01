¡Sale el sol para Luis de Alba! Tras accidente le llueve trabajo al actor de 76 años

El comediante Luis de Alba es de las personas que puede decir que "después de la tormenta...", pues a casi cinco meses de haber sufrido una caída, que lo llevó al hospital, y haber sufrido por la falta de trabajo, aseguró que llegó la abundancia a su vida.

Fue a través del programa De Primera Mano donde el actor aseguró que ahora está lleno de contratos en televisión, radio y hasta comerciales: "se me abrió el cielo", dijo con evidente emoción.

"Dios es grande para mi. Con el problema de que tuve un accidente, pero es como una nube, pasó un ángel por mi vida, uno que siempre me ha cuidado y que me sigue cuidando", declaró.

¿Cómo se encuentra de salud?

El primer actor dijo que se encuentra dado de alta, "perfectamente bien", completo y trabajo, algo que al parecer le inyectó mucha energía, pues a sus 76 años, sabe que es complicado conseguir algún papel dentro del mundo del espectáculo.

"Desde ahí he tenido una fe creciente. Para decir hace dos meses que no tenía nada de trabajo, ni capital, y resulta que ahorita en este momento me están pasando mi agenda de trabajo, lleno de comerciales, entrevistas con ofertas en las televisoras de México, dos películas pendiente y una gira por Estados Unidos de cinco meses. De repente de la noche a la mañana, el Sol salió", declaró a través de una entrevista remota.

Luis de Alba sufrió el accidente a mediados de septiembre de 2021 cuando se encontraba de gira por el estado Nuevo León; una caída le generó una fractura de fémur. Sin embargo, en cada entrevista que ofreció aseguró que el trabajo es lo que lo mantiene de buen ánimo.

"Es miedo al dolor, duele mucho, mucha gente no sabe que el tipo de dolor, si tienes una fractura y se te juntan dos como en mi caso, o tres, el dolor es… pero se pueden seguir las instrucciones médicas y todo puede ser mucho más tranquilo y mucho mejor, y yo estoy siguiéndolas al pie de la letra”, mencionó en el programa Sale el Sol sobre las dolencias de su lesión.

SIGUE LEYENDO:

Lucila Mariscal, encorvada y sin poder caminar tras sufrir fuerte accidente | VIDEO

"¿A quién se parece?": La vez que Paco Stanley afirmó ser padre de un hijo de Mario Bezares | VIDEO

CAMILA SODI: ¿Cuánto cuesta la noche en el hotel de París donde se hospeda?