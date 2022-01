Chayanne: Esta es la relación entre el ‘Papá de México’ y Ricky Martin; ¿existe una rivalidad?

Chayanne y Ricky Martin son dos de los hombres más sexys y talentosos que han pisado México, pero más allá de su talento, voz y gran forma de bailar, estos dos artistas tienen un pasado que pocos conocen, ya que más allá de haber nacido en Puerto Rico, existe un rumor sobre una rivalidad entre ambos.

Tanto el ‘Papá de todo México’, como Ricky tienen una carrera consolidada arriba de los escenarios mundiales a sus 53 y 50 años respectivamente. Gracias a sus canciones y a su increíble forma de bailar, los dos terminaron por colocarse en los primeros lugares de los rankings de música en México y en el mercado de habla hispana en general. Pero ahora no hablaremos de lo han hecho a lo largo de su carrera, sino de aquellos rumores que los de la rivalidad entre los dos.

Uno de los motivos por los que la gente piensa que tienen una enemistad tiene que ver con que a pesar de ser contemporáneos y haber nacido en Puerto Rico, jamás han hecho una colaboración juntos. Siendo el pop y las baladas románticas los géneros predilectos de los dos. Otra curiosidad fue que los dos viven en Estados Unidos actualmente. Por un lado, Chayanne en Miami, mientras que Ricky en LA.

¿Existe una rivalidad?

El primero en hablar sobre esta situación ante la prensa fue el intérprete de “Torero”. En su declaración puntualizó que no está de acuerdo con generar rivales, que eso es algo de los medios de comunicación y de la gente en general, es decir, estaba negando tener una mala relación con Ricky Martin.

“No estoy de acuerdo con generar rivales, no me gusta, tengo otra mirada. Creo que por que somos de la misma generación de artistas a la gente o a los medios les gusta ponernos a competir; pero, afortunadamente, entre nosotros siempre ha habido respeto, camaradería y el deseo por la mejor de las suertes”, expresó Chayanne. En el caso del intérprete de “La Mordidita” no ha dado su versión.

Al final del día, queda claro que no tendría ningún problema para realizar una colaboración con él, eso sí, quién sabe cuando pueda ocurrir, ya que la agenda de los dos está bastante llena todos los años. Pero todo podría pasar, la única forma en la que no sería que Ricky Martin niegue la posibilidad, ya que en el caso de Chayanne ha dicho en diversas ocasiones que en la música todos se necesitan y alimentan entre sí.

