Arnold Schwarzenegger engañó de esta forma a Sylvester Stallone para hacer "la peor película del sistema solar"

El cine de acción estuvo peleado y dominado por Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger durante la década de los 80's y 90's, quienes competían por todos los papeles, pero también por ver quién tenía los músculos más grandes o quién tenía menor grasa corporal.

Aunque nunca se supo quién habría sido el ganador de esa supuesta competencia, Schwarzenegger confesó que en un momento de su carrera engañó a Stallone y a su manager, esto con el propósito de que el intérprete de Rocky creyera que le había ganado un papel, aunque lo que no sabía era que estaba cometiendo uno de sus mayores errores.

En 1992 se anunció que se estaba preparando una película del género buddy cop (policías amigos) y Arnold hizo creer a Sly que estaba interesado en el papel, por lo que soltó un rumor que decía que estaría cerca de firmar el contrato, aunque sus intenciones eran que Stallone se lo creyera.

El plan de Schwarzenegger salió a la perfección, porque Sylvester mordió el anzuelo y alguien más se acercó con él para decirle que Arnold realmente estaba interesado en el papel, a lo que Stallone terminó aceptando el rol por menos dinero.

La película lleva por título Stop! Or My Mom Will Shoot (Para o mi mamá dispara) y la coprotagonista era Estelle Getty, pero sin importar la imagen de Stallone, el filme fue destrozado por los críticos de cine y el actor se convirtió en la burla durante un tiempo. A pesar de las duras opiniones, logró recaudar más de 70.6 millones de dólares en taquilla, mientras que su costo de producción había sido de 45 millones de dólares.

Esto opinó Stallone

Tuvieron que pasar 12 años para que Sylvester Stallone emitiera una opinión pública sobre su participación en Stop! Or My Mom Will Shoot (Para o mi mamá dispara), ya que en el 2014, durante una entrevista en Tonight Show con Jimmy Fallon, el actor confesó que se vio presionado por los ejecutivos del estudio para que tomara el papel o de lo contrario irían a Schwarzenegger.

Pero mientras lo entrevistaba Fallon, el actor dijo que es "una de las peores películas de todo el sistema solar, incluidas las producciones extraterrestres que nunca hemos visto".

Mientras que en 2017 Schwarzenegger comentó lo que ocurrió: "Esto fue durante nuestra guerra, me dije a mí mismo, 'voy a filtrar que tengo un gran interés'. Sé cómo funciona Hollywood. Entonces pediría mucho dinero. Así que luego decían: 'Vamos a dárselo a Sly. Tal vez podamos conseguirlo más barato'. Así que le dijeron a Sly: 'Schwarzenegger está interesado. Aquí están los recortes de prensa. Ha hablado de eso. Si quieres arrebatárselo, está disponible'. ¡Y lo hizo! Lo hizo por completo. Una semana después, me enteré: 'Sly está firmando ahora para hacer esta película'", así que entre risas confesó que su plan funcionó.

