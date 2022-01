Desde el mar, Sandra Echeverría arranca suspiros presumiendo cuerpazo | FOTOS

En los últimos meses, la actriz y cantante, Sandra Echeverría ha robado reflectores dentro de la industria del espectáculo gracias a los constantes proyectos que ha protagonizado, dejando más que claro que es una de estrellas del momento.

Con tan solo 37 años, la famosa nacida en la Ciudad de México ha demostrado que tiene un talento incuestionable en la televisión al protagonizar producciones como "La querida del Centauro", "La fuerza del destino" y "La usurpadora", las cuales fueron un verdadero éxito.

Lejos del mundo del espectáculo, Sandra Echeverría se mantiene cercana a sus millones de seguidores compartiendo fotografías de su día a día, demostrando que su belleza y escultural figura son únicas.

Sandra Echeverría posa desde la playa

Ante sus más de dos millones de seguidores en Instagram, Sandra Echeverría compartió una fotografía y un video en la que demostró lo bien que la está pasando durante los primeros días de este 2022.

En la publicación, la también estrella de cine subió una imagen presumiendo el cuerpazo con el que recibió este año al modelar un pequeño traje de baño que le quedó a la perfección pues resalta cada una de sus curvas y su abdomen plano.

Así modeló su figura. Foto: Instagram

Para demostrar que la imagen no fue editada, la guapa actriz subió una historia en la que se encuentra disfrutando del Sol y el mar, mientras modela el atractivo traje de baño que seguramente será tendencia durante los próximos meses.

Como era de esperarse, las publicaciones de la actriz y cantante no pasaron desapercibidas para nadie pues recibieron millones de me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan los bien que luce con ese look de vacaciones.

La actriz presumió su figura. Foto: Captura de pantalla

Hace unos meses, Sandra Echeverría robó reflectores gracias a su destacada participación en la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, reality show en el que dio vida a Androide.

SIGUE LEYENDO

Sandra Echeverría: Nunca me he involucrado en ningún escándalo y ayuda que mi relación con Leo de Lozanne es muy estable

Entre lágrimas, Gala Montes sale de "¿Quién es la máscara?" en el SEGUNDO lugar