Ranking de Netflix México: 10 series y películas más vistas la primera quincena de enero

Netflix se ha consolidado como la plataforma de streaming que más contenido original produce en la actualidad, y en este sentido, la plataforma suele trabajar para conseguir las mejores producciones.

Vale la pena mencionar que las apuestas de esta plataforma han incrementado desde que llegó la crisis sanitaria, misma que provocó un extenso encierro de las personas en sus hogares, con lo que el consumo de contenido ha aumentado considerablemente.

Las producciones en Netflix

Los proyectos en la famosa plataforma de streeaming van desde películas, series, cortometrajes y documentales; estos no son sólo contenido estadounidense, también de varias partes del mundo, desde las producciones más recientes hasta los clásicos.

El gigante de streming de logo rojo hace lo necesario por comprar el derecho de ciertas películas que considera imprescindibles dentro de su catálogo.

Las 10 producciones que lideran el ranking en Netflix México

Por esta razón, hemos creado la selección de las 10 películas y 10 series que, algunas de ellas, recientemente tuvieron estreno en la plataforma de streaming, Netflix, y que a su vez, lograron posicionarse dentro del Top 10 de las más vistas en México.

“El páramo”

“El páramo”, sigue una historia sobre una familia que lleva una vida bastante tranquila, pues viven alejados prácticamente de toda la sociedad; está situada en el siglo XIX en España, y está protagonizada por madre e hijo, Inma Cuesta y Asier Flores, sin embargo, todo comenzará a tornarse más complicado luego de que descubren de que no están solos.

Todo cambia una noche luego de que los visita Salvador, quien les cuenta una leyenda de terror, la cual consiste en una criatura de rostro hundido, quien constantemente está en busca de gente débil.

"Rebelde"

Según el trailer de Rebelde, los alumnos del colegio Elite Way School se encuentran alistando los por menores para la batalla de las banda, siendo los de primer ingreso quienes más empeño le ponen ya que quieren convertirse en los primeros de recién ingreso en ganar el prestigioso concurso.

Una de las sorpresas es que Luka lleva el apellido Colucci por estaría ligado de manera directa a Mía Colucci, protagonista de la telenovela original. Otro de los personajes que generó interés es Dixon, originario de Colombia, mismo que propone bailar la música de país en el concurso.

Al mismo tiempo, se confirmó la presencia de Estefanía Villarreal, quien interpretó a Celina en la historia original. Ahora regresa para interpretar a la directora del colegio, algo que entusiasmó a los seguidores de la historia original.

“El asesino del nudo”

Se trata de una cinta que además ha logrado posicionarse entre las más vistas en la plataforma de streaming durante la segunda semana de enero de 2022; nos referimos a la cinta “El asesino del nudo”, o con su título original “The Clovehitch Killer”, la cual será ideal para ver hoy con tus seres queridos, o bien, el fin de semana.

“El asesino del nudo” sigue una historia dentro del género thriller y suspenso, la cual fue realizada en Estados Unidos en 2018, pero que ahora se encuentra alojada en Netflix; fue dirigida por Duncan Skiles.

Esta producción está creada para aquellas personas que tienen un gran gusto por las historias de misterio, investigaciones y asesinos seriales, la cual además contiene un mensaje sobre la desconfianza entre las familias y sus seres queridos.

"Ninfómana"

Se trata de la cinta “Ninfomanía”, la cual se encuentra dentro del género drama y que fue escrita y dirigida por Lars von Trier; esta producción está dividida en dos volúmenes, y protagonizada por Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Jamie Bell, Christian Slater, Uma Thurman, Udo Kier, Willem Dafoe y Connie Nielsen.

La producción cinematográfica alojada en la plataforma de streaming, tuvo estreno el 25 de diciembre de 2013 en Dinamarca y logró recaudar más de 10 millones de dólares.

“Ninfomanía” en su primera parte, sigue la historia de Joe, quien es golpeada violentamente en un callejón, donde luego un hombre llamado Seligman, interpretado por Stellan Skargard, la lleva a su departamento para curar sus heridas pero sobre todo para escuchar su historia de vida y su relación con el sexo y la sexualidad a lo largo de su vida.

"Cobra Kai"

La serie, que se desarrolla más de treinta años después de la primera película de la saga Karate Kid (1984), se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios de Netflix desde su estreno en 2018.

Dentro del Top 10 de las series más vistas, se encuentra "Cobra Kai", misma que recientemente estrenó su cuarta temporada, la gran incorporación para la serie en esta temporada es el regreso de Terry Silver, el icónico villano de la cola de caballo que aparece en Karate Kid III (1989), interpretado por Thomas Ian Griffith. Dicho personaje funge como el segundo sensei de Cobra Kai junto a John Kreese.

Otro de los puntos importantes que la serie aborda es la relación entre Johnny Lawrence con su hijo Robby Keene, quien se dejó convencer por las palabras de John Kreese y una vez más estará de su lado.

Café con Aroma de Mujer

Se trata de la nueva versión de la telenovela que vio la luz en 1994, ésta se estrenó el pasado 29 de diciembre y ahora es el galán William Levy quien lleva el protagónico masculino, también aparecen Laura Londoño y Carmen Villalobos. No hay nada nuevo bajo el Sol, es la misma Café con Aroma de Mujer que las mamás vieron a mediados de los 90, sólo que ya versión 2021.

"Yesterday"

Esta cinta sigue la historia de Jack, un músico británico que durante toda su vida ha batallado para triunfar como cantautor y quien después de un apagón mundial cae en cuenta que él es el único que conoce la música de los Beatles.

Luego de que comprueba que la música de The Beatles existe sólo en su mente, el joven que no ha tenido mucha suerte en su carrera como músico comenzará a tocar las míticas canciones del cuarteto de Liverpool a un público que nunca las ha escuchado.

Es así que, con ayuda de su malvada representante americana Debra y de su encantador compañero de giras Rocky, Jack se convierte en una superestrella de la noche a la mañana; sin embargo, el robarse la música de The Beatles resultará no ser una muy buena idea cuando Jack deberá decidir si volver o no a la realidad a la que pertenece y ser honesto entorno a bellas melodías como "Yesterday".

"Impúdica"

La película sigue la historia de Grace (interpretada como Alyssa Milano) quien viaja a Washington D. C. debido a que su hermana Kathleen (Emilie Ullerup), es asesinada de manera abrupta luego de que Grace intentaba ayudarla en recuperar la custodia de su hijo.

A mitad del caos en la muerte de su hermana, a escritora conoce a Ed (Sam Page), un detective experto en asesinatos. Salen en una cita y, cuando Grace vuelve a la casa de su hermana, se desata el suspenso en Impúdica.

Eso, porque encuentra a su hermana muerta en su habitación y a partir de ese momento comienza una investigación a cargo de Ed para encontrar al asesino.

Sin embargo, la siniestra historia comenzará a dar un giro a la sensualidad cuando se descubre el gran secreto de Kathleen Miller, quien de día era profesora de secundaria, pero por las noches actuaba como dominatrix para un sitio web de performances sexuales, en donde ahora se concentra la búsqueda pues los suscriptores al sitio para adultos son ahora los principales sospechosos del crimen.

"Yo Soy Betty La Fea"

Sin duda la telenovela colombiana con más éxito en México, dicha producción de RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán vio la luz en el ya lejano 1999. Está protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello y se han hecho varias adaptaciones tanto en México con La Fea Más Bella, como en Estados Unidos con Ugly Betty.

"Madre/ Androide"

Esta cinta ha llamado la atención debido a que es dirigida por Mattson Tomlin , guionista de la próxima "Batman", quien tiene su debut como director en la cinta "Madre/ Androide".

La trama de esta película sigue a Georgia (interpretada por Moretz), y es una joven que intenta escapar de su país junto a su novio, papel interpretado por Algee Smithm, quienes buscan la manera de sobrevivir y salvar la vida del bebé que están esperando.

Su escape lejos de la ciudad se da mientras los humanos inician una guerra contra una poderosa contra la inteligencia artificial, por lo que en medio de la lucha, la pareja se adentra a lo profundo del bosque carrera contrarreloj para salir del campo de batalla y darle una vida digna al bebé que esperan; sin embargo, todo se irá complicando antes de que logren cumplir su cometido.

