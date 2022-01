"No tengo miedo a la muerte": la "Chilindrina" habla a diario con su fallecido esposo y él le contesta

Han pasado ya más de dos años de la muerte de Gabriel Fernández, y su viuda, María Antonieta de las Nieves la "Chilindrina", sigue hablando con él a diario. Así lo confesó la legendaria comediante mexicana que se inmortalizó en "El Chavo del 8" de Roberto Gómez Bolaños.

"Yo siento que hablo con él y que él me contesta. Entonces es muy bonito y romántico", dijo la actriz de 71 años en entrevista con "Ventaneando". "La gente no sabe cuánto lo quise", acotó.

El productor Gabriel Fernández estuvo casado con María Antonieta de las Nieves desde 1971 hasta septiembre de 2019, cuando tuvo complicaciones de neumonía. El tiempo no ha podido sanar el hueco que dejó en la vida de la famosa.

La "Chilindrina" se ha refugiado en el trabajo y más que avanzar, se ha acompañado de la presencia de su esposo a diario.

"Si yo no tuviera el circo, ¿qué haría?,¿pensaría en él todo el tiempo? La entrada de mi marido la tengo grabada, para escucharla y para que sigamos trabajando hasta el último día juntos", explicó.

Y es que María Antonieta y Gabriel fueron cómplices pues trabajaron durante años en el proyecto de entretenimiento. "Gracias a él empecé a trabajar en el circo, era un empresario, gracias a él existe la ´Chilindrina'".

La "Chilindrina" reprueba los rumores de su muerte

María Antonieta reconoció que no quería dar a conocer que se contagió de Covid-19 hace unas semanas, pero que se vio orillada a hacerlo por el rumor que se disipó en redes sociales sobre su muerte.

"Me dio coraje. Yo no iba a decir nada, porque la gente dice Covid y luego luego te matan, yo sabía que iba a salir rápido. Cuando salieron las vacunas me puse rápidamente las dos", dijo.

"Me dio muy leve, me dolió tantito el cuerpo, y nada más", contó.

Sobre la hora del juicio final, la carismática intérprete de sinceró: "No (le tengo miedo a la muerte). Le tengo miedo a sufrir, eso sí, que me toque cuando me tenga que tocar".

