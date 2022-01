Rosalía: ¿Cuánto cuesta el LUJOSO look rojo que lució en Londres?

La vida de Rosalía está rodeada no sólo por música, sino también por lujos, costosos autos y fiestas, además de formar parte de uno de los círculos más importantes y exclusivos del momento al ser la intima amiga de Kylie Jenner. Es por ello que no sorprende cuando aparece con costosos looks que la convierten en una de las mujeres mejores vestidas.

Aunque sus atuendos muchas veces no son del agrado de muchos de sus fans, siempre lleva consigo prendas, calzado y accesorios de marcas exclusivas a las que todos quieren acceder. Tanto es así que Rosalía siempre se roba la atención del mundo entero y de los amantes de la moda, como ocurrió esta tarde al presumir un lujoso y carísimo look de dos grandes diseñadores.

Y es que la cantante se encuentra de viaje en Londres, Inglaterra, el lugar perfecto para lucir un suéter oversize en color rojo y unas exclusivas botas con tacón transparente de las que nadie deja de hablar. Pues además de ser la combinación perfecta, el precio de este outfit de ensueño supera los 72 mil pesos mexicanos.

(Foto: @rosalia.vt)

Rosalía: Este es el origen de la inmensa FORTUNA que la catalana tiene a sus 28 años

¿Con qué marcas se vistió Rosalía en Londres?

Empecemos por el suéter con mangas oversize rojo que llevó la intérprete de "Con altura", con el que dejó más que claro que se sumará a las tendencias del 2022 de llevar tallas grandes. Esta prenda es del diseñador belga Raf Simons y además de la forma de las mangas con puños canalé, se caracteriza por un cuello asimétrico con una etiqueta en la parte frontal con el nombre de la marca.

Aunque en algunas páginas de Internet el suéter rojo cuesta mil 126 euros (26 mil 227 pesos mexicanos), en México esta pieza puede llegar a venderse hasta por 43 mil 247 pesos. Además es posible encontrarla en colores como azul, negro y amarillo.

(Foto: El Heraldo de México)

Rosalía roba suspiros al usar COSTOSO VESTIDO azul con transparencias: FOTOS

Por otro lado, las botas de punta cuadrada a las que Rosalía le dedicó varias fotografías en su última publicación de Instagram, son del diseñador estadounidense Rick Owens.

De acuerdo con el sitio oficial de la marca, estas plataformas biseladas están hechas con cuero de vaca de grano suave. Y aunque la intérprete de "La noche de anoche" las leva a la altura del tobillo, hay otros diseños similares y más largos.

Asimismo, los laterales destacan por llevar elásticos; mientras que el tacón de 10 centímetros destaca por ser transparente.Por otro lado, el elemento más llamativo de las botas es una plataforma delantera fijada con remaches de plata.

El precio de estas hermosas botas Rick Owens es de mil 275 euros (29 mil 698 pesos mexicanos); sin embargo, actualmente tienen un descuento de 40 por ciento con las que el costo neto es de 17 mil 819 pesos.

(Foto: El Heraldo de México)

Es decir, que sin incluir los accesorios y tomando los precios más caros tanto del suéter como de las botas, el look de la famosa puede llegar a costar hasta 72 mil 945 pesos mexicanos.

SIGUE LEYENDO

Conoce la nueva obsesión de Rosalía

Rosalía da acceso a sus FOTOS más íntimas; abre cuenta secreta y enloquece a sus fans

Rosalía recibe el 2022 con atrevido baile que encendió las redes | VIDEO