Conoce la nueva obsesión de Rosalía

La Rosalía vive un momento único tras confirmar que su nuevo álbum 'Motomami', será parte de sus logros en 2022. La catalana estrena sus canciones y prende los motores para un año superador. Entre los spoiler estarán su nueva incursión en el género bachata con su tema 'La Fama'.

Para inspirarse y llenarse de energías, Rosalía tuvo que tomar el ejemplo de Anthony Santos, el Rey de la bachata, popularmente conocido como Romeo Santos. Justamente el vocalista del grupo Aventura manifestó que es todo un honor y que siente una admiración (que es reciproca) absoluta hacia la cantante.

Hace unos días, Rosalía y Romeo Santos protagonizaron un momento que será icónico en la retina de los fanes durante el concierto del bachatero en República Dominicana. Allí Rosalía apareció de sorpresa en el escenario del Estadio Olímpico Félix Sánchez para cantar junto a él la canción Obsesión, de la cual tuvo el honor de frasear el estribillo: “No, no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión” enloqueciendo al público y dejando que los portales y las redes estén que arden.

Los fans de Romeo Santos se pusieron a corear el nombre de La Rosalía, que los atrapo y sorprendió, primero con su aparición y luego con su voz interpretando el éxito mundial que saltó a la luz en el año 2002 y aún perdura. Lo cierto es que esta nueva versión ha gustado mucho, y no estaría mal poder disfrutarla en las plataformas de streaming. A su vez, ya no hay vuelta atrás. Si el 2022 no trae nuevas colaboraciones entre ambos artistas, quedaran en deuda.

Rosalía y Romeo Santos en el escenario. Fuente: Instagram Romeo Santos

Finalizando el concierto, el cantante de 40 años, le dedico unas dulces palabras a compositora, productora y actriz española: “Hay artistas que con tan solo pararse en un escenario captan la atención. Desde el primer día que escuché a esta chica supe que sería una súper estrella. Por su voz, su carisma y una humildad que le hace aún más especial. Fue un gran placer compartir nuestra tarima contigo linda”.