Isadora Figueroa: Estas son las mejores FOTOS de las vacaciones de la hija de Chayanne

Isadora Figueroa es una de las jóvenes más hermosas de las redes sociales, tanto que tan solo 21 años ya cuenta con más de 422 mil seguidores en Instagram, red social donde se dedica a robarse las miradas de todos cada vez que comparte una foto.

Ahora, la hija del “papá de todo México” compartió algunas fotos y videos de sus vacaciones, mismas que decidió pasar en un lugar helado. Eso sí, la nieve terminó por derretirse cuando vio su bonita sonrisa. En las fotos se puede ver que realizó diversas actividades para recibir el 2022, donde destacan esquiar, pasear, leer y divertirse con sus compañeros de aventura.

La también cantante, pasó la Navidad en compañía de su familia, situación que compartió en Instagram al dejar algunas postales. Para Año Nuevo cambió la dinámica y se fue con amigos a la nieve, donde pudo recopilar las imágenes que compartió en esta ocasión en su cuenta oficial de IG.

Las fotos

En las imágenes que compartió con sus más de 420 mil seguidores, la compositora se muestra alegre, disfrutando de buena gastronomía y disfrutando de las actividades en la nieve. En un par de ellas se puede ver vestida con un traje para esquiar. En otras se puede ver paseando por las calles de la ciudad.

La publicación titulada “Sup baby, take out to dinnah (Sup bebé, llévame a Dinnah, en español)” cuenta con nueve fotos. Una de ellas una carita feliz en la nieve fue publicada hace un día y de inmediato tuvo una rápida reacción entre sus seguidores con un sinfín de mensajes y likes.

Entre los mensajes se puede leer como la gente le muestra su amor, además de reconocer las increíbles vistas que disfrutó durante el viaje. Además de reconocerle que el segundo y el último video que compartió son vida, esto por toda la alegría que irradia de Isadora.

