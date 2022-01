Camila Sodi: ¿Cuál es el vínculo que tiene con Laura Zapata?

La familia de Camila Sodi es bastante conocida, ya que es sobrina de dos grandes estrellas de México. Estamos hablando de Thalía y de Laura Zapata (su media hermana para ser precisos), quienes son sus tías. Pero en esta ocasión no vamos a entrar en detalles por qué Zapata y Sodi son familia, así como la relación que tienen.

La realidad es que Camila y Laura no llevan una buena relación, esto a pesar formar parte de la familia Sodi. Pero vamos a comenzar por aclarar cuál es la relación familiar, y el motivo por el que ambas son parientas de Thalía. En el caso de Camila porque tiene el mismo apellido que la cantante, pero en el caso de Laura porque es media hermana, ya que es hija de Yolanda Miranda y Guillermo Zapata Pérez de Utrera.

Thalía tiene cuatro hermanas, siendo una de ellas la Ernestina Sodi, la mamá de Camila. En el caso de Laura se mantuvo alejada de la familia por mucho tiempo, situación que hizo que no tuviera mucha relación con la actriz de 35 años. Pero más allá de esto, se dice que no tienen una buena relación.

Su relación

Como ya se mencionó, Sodi y Zapata no se ven mucho e inclusive se dice que no llevan una buena comunicación, ya que, por así decirlo, solo se comunican cuando hablan la una de la otra en los medios de comunicación. Eso sí, las opciones de cada una no son muy cariñosas, ya que son sobre disputas familiares.

De hecho la que más habla es la actriz de 65 años es la que más habla de su sobrina. La última ocasión fue para realizar una crítica sobre la forma de tratar a los reporteros. Parece que considera que los trató con mucha soberbia, por lo que debe molesta que siempre sea así con la prensa.

El motivo de esta crítica tiene que ver con que la última que vez que los medios de comunicación se encontraron con Camila fue en un aeropuerto y ella decidió taparse la cara y salir corriendo del lugar. Dicha situación hizo que su tía dijera que eso es solo para que hablen de ella. Además de decirle a los reporteros que se cuiden y respeten más.

Te puede interesar: Hermosa: Camila Sodi da cátedra con maquillaje ideal para el fin de semana