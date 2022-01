¿Bibi Gaytán estaba celosa de Thalía?; Eduardo Capetillo rompe el silencio

Thalía y Eduardo Capetillo protagonizaron una de las historias de telenovela más exitosas no solo en México, sino en más de 40 países en el mundo con “Marimar” hace casi 30 años. Ambos actores recordaron y revelaron algunas anécdotas durante las grabaciones entre las cuales surgió la de los supuestos celos que Bibi Gaytán tenía cuando su ahora esposo y la cantante de “Amor a la mexicana” tenían escenas románticas.

La esposa de Tommy Mottola compartió la charla que tuvo con su coprotagonista en "Marimar" donde el también ex Timbiriche rompió el silencio sobre si Bibi Gaytán en verdad mandaba apagar el monitor de televisión que estaba afuera del estudio de grabación para no ver los besos entre la guapa Thalía y Capetillo.

Las anécdotas más peligrosas y absurdas en Marimar, según Thalía

En su canal de YouTube, la tía de Camila Sodi recordó una de las escenas de la entrada de la telenovela que calificó como “una de las peores ‘memories’ que yo tengo”, indicó la ex Timbiriche, cuando aparece Eduardo Capetillo sin playera usando solo unos pantalones de mezclilla mientras monta un caballo cuando pasean por la orilla del mar.

“Tú ibas con tus mega jeans. Te aceitaron todo. Yo iba con el vestidito Marimar con unos shorts abajo, pero yo me resbalaba del caballo mojado y de tí, no podía agarrarme, pero tenía que con la cara de ah”, contó Thalía.

Por su parte, Lalo Capetillo también platicó sobre la dificultad que pasó cuando tuvo que grabar una “media tijera” también como parte de las secuencias en la entrada de la telenovela. Thalía recordó que incluso el actor salió lastimado al rasparse cuando repetía la escena, en la cual cuando por fin había logrado la mejor, no quedó grabada, lo que enfureció a Capetillo.

Thalía y Capetillo recordaron su participación en "Marimar". Foto: Captura de pantalla

Asimismo, la cantante de “Piel morena” compartió su experiencia en la escena más complicada que grabó en Marimar, cuando tuvo que estar en la cima de un risco donde no contó con ninguna medida de protección como un arnés o un colchón.

“Yo no tenía arnés, no tenía un hilo, yo no estaba protegida. Era el risco tal, pelón. No había un colchón abajito, nada. Era te la juegas, me la juego. Que atrevidos todos”, destacó la hermana de Laura Zapata.

Eduardo Capetillo rompe el silencio

Por fin llegó el momento de hablar de las escenas románticas, “esas intensidades de nuestra época eran light”, dijo Capetillo instantes previos a romper el silencio sobre si Bibi evitaba a toda costa mirar las escenas de besos entre su esposo y Thalía.

“Ese mito tiene su parte de realidad”, empezó Capetillo antes de ser interrumpido por Thalía quien dio un giro a la historia al revelar que el que celaba a Bibi era precisamente Eduardo Capetillo cuando su esposa tenía escenas románticas con Erik Estrada en la grabación de la telenovela “Dos mujeres, un camino”.

Tanto Eduardo y Thalía coincidieron en lo increíble que es que "Marimar" siga en los primeros lugares de audiencia a casi 30 años de haberse estrenado en México y que ahora continúe gozando de una gran popularidad en el mundo.

RMG