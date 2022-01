Hermosa y talentosa: Ella es la hija de John Travolta que debuta como cantante

La hija de John Travolta se ha puesto en la mirada del público después de que se diera a conocer que por fin debutará de forma oficial en el cine, además que comenzará su carrera como cantante demostrando así que no sólo es hermosa, sino también es muy talentosa.

Ella Bleu Travolta es la segunda hija del actor de Hollywood y de su esposa Kelly Preston, quien falleció de cáncer el 12 de julio de 2020. La joven de 21 años, no ha tenido una vida fácil, pues a pesar de ser parte de una de las familias más importantes de la industria del entretenimiento, ha sido víctima de acoso escolar y ha sufrido la pérdida de dos seres queridos.

La difícil vida de Ella Travolta

Uno de los golpes más duros lo sufrió cuando sólo tenía nueve años edad, pues en 2009, durante un viaje a Las Bahamas, su hermano Jett sufrió un ataque y murió a los 16 años a causa de una enfermedad autoinmune.

Posteriormente, a pesar de ser una personalidad reconocida por su padre, no se salvó del bullying por parte de sus compañeros de escuela. "La gente dice que estoy gorda y yo estoy orgullosa de mí y si no te gusta, no mires...", publicaba en sus redes sociales como Twitter la hija del protagonista de "Grease" cuando tenía tan sólo 14 años.

Como si esto fuera poco, en 2018, Kelly Preston, mu madre, fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que durante dos años la actriz recibió tratamiento, pero lamentablemente perdió a la vida a los 57 años, el 12 de julio de 2020.

Ella Bleu Travolta, tiene 21 años y hará su debut como cantante Foto: Instagram @

ella.travolta

Ella Travolta debuta como cantante

Aunque la joven artista no ha tenido una vida fácil, no se ha desanimado y este año debutará como cantante con su material "Dizzy", el cual formará parte de su inédito EP y que cuenta con todo el apoyo de su padre John Travolta, quien compartió en sus redes sociales un video del adelanto del tema.

"Estoy tan emocionado por Ella", dijo el actor de 67 años, quien también aparece en el clip en el que su hija muestra un poco de su talento como intérprete.

Ella Bleu ya ha hecho algunos trabajos en el medio, pues ha aparecido en películas protagonizadas por su padre: "Dos canguros muy maduros", "Gotti" y "The Poison Rose". Además de que este año tendrá su papel estelar en "Get Lost", una nueva versión del clásico cuento de "Alicia en el país de las maravillas".

