Hugh Laurie "Doctor House" tendrá su propia serie en NETFLIX y está basada en un exitoso libro

Como es costumbre el tío Netflix tiene preparado otra producción que se perfila para ser un éxito más, pues tan sólo con el cast que ya se ha confirmado, la serie de la que vamos a hablar te va a fascinar. Resulta que la empresa con sede en Los Gatos, California tiene en mente que el protagonista de dicho evento sea ni más ni menos que Hugh Laurie, actor que seguro conoces ya que fue quien interpretó con gran aceptación al "Doctor House".

Pero eso no es todo porque también se confirmó que otro de los grandes de la industria va a estar compartiendo los créditos, este personaje al que seguramente también ubicas, sobre todo porque es parte de una de las franquicias más importantes de la industria del cine, estamos hablando ni más ni menos que de Mark Ruffalo, actor de 54 años que dio vida a Hulk en las cintas de Marvel.

De qué se trata la serie

"All The Light We Cannot See” es una adaptación del bestseller del ganador del premio Pulitzer escrito por Anthony Doerr, estará bajo la producción de Shawn Levy y escrita por Steven Knight. El formato será de miniserie, cosa con la que la Netflix se siente muy cómoda, pues es de recordar grandes éxitos como "Gambito de Dama" y "Poco Ortodoxa".

El libro en español se conoce como "La luz que no puedes ver" y la historia se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, se relata las peripecias de una niña ciega llamada Marie-Laure que al lado de su padre intenta escapar de la ocupación Nazi en Francia; por el otro lado está un soldado alemán que también intenta salir de el terror que implica la guerra.

¿Quién es quién?

Según lo que informó The Hollywood Reporter, Ruffalo hará el papel de Daniel LeBlanc, el padre de Marie, mientras que el querido Dcotor House será Etienne LeBlanc, tío de éste y quien fuese combatiente en la Primera Guerra Mundial. El papel de la pequeña está a cargo de Aria Mia Loberti, una joven actriz con discapacidad visual.

