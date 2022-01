El año pasado, los dramas coreanos se convirtieron en todo un fenómeno del entretenimiento. Plataformas como Netflix, Viki y Disney Plus han apostado por el contenido de estas series de Asia, una de las industrias más populares del momento. Algunas de ellas retratan las carreras universitarias más recurrentes.

Los actores coreanos se han preparado para interpretar a un sinfín de personajes, que van desde villanos, estudiantes de preparatoria, o profesionales. Incluso han llevado entrenamiento en algunas disciplinas como ballet, karate y aprender un nuevo idioma. Checa las recomendaciones de los mejores doramas coreanos que debes ver según la carrera que estudiaste.

Doramas que debes ver si estudiaste esta carrera

Medicina:

Hospital Playlist: Dorama médico que sigue la vida de un grupo de amigos de la Universidad que ahora trabajan en el Hospital Yulje, además, tienen una banda llamada MiDo FaLaSol. La serie retrata su día a día en los pasillos del hospital, las historias de sus pacientes y sus propias tramas personales.

Romantic Doctor: Serie coreana que retrata la vida de "Boo Yong Joo, un cirujano que era conocido como "Mano de Dios", pues era muy hábil. Un día desaparece de forma repentina, ahora es un profesor que se hace llamar "Doctor Romántico", quien predica la importancia de los valores y el amor.

Derecho

Law School: Drama de Netflix que sigue la vida de un grupo de estudiantes de la Facultad de Leyes de una prestigiosa escuela, quienes descubrirán que la ley y la justicia no es como pensaban. Además, se verán envueltos en un caso de asesinato de un reconocido profesor donde todos parecen ser los culpables.

Vincenzo: Dorama de Song Joong Ki que retrata a un abogado de la mafia italiana que se exilia a Corea del Sur. Ahí intentará rescatar un cargamento de oro escondido en un viejo edificio, pero sus planes cambian al conocer a un colega y luchará por ganar un juicio en contra de una corporación corrupta.

Arquitectura

Personal Taste: Dorama de Lee Min Ho que sigue la vida de Jeon Jin Ho, un joven arquitecto que sueña con ganar el proyecto de construcción para Dam Art Center; sin embargo tendrá que robar la información. Por ello, se propone engañar a la hija del propietario, una joven diseñadora de muebles con la que se muda mientras finge ser gay para poder tener acceso a los datos.

Comunicación y Periodismo

Pinocchio: K-Drama de Lee Jong suk que sigue la vida de un joven llamado "Choi Dal Po", quien tras sufrir una tragedia es rescatado por un anciano. El hombre lo cría como un hijo, además conoce a una joven que se convertirá en su sobrina postiza, con quien comparte la vocación de ser un reportero honesto. Sin embargo, ella padece del síndrome de Pinocho y le es imposible mentir.

Arte y Diseño

Nevertheless: Song Kang protagoniza este d0rama de Netflix que sigue la vida de "Na Bi", una joven estudiante de artes que fue engañada por su novio mayor que ella. Decidida a renunciar al amor, conoce a un chico de primer año que es conocido por ser un rompecorazones; sin embargo, ambos comienzan una relación de amigos con derechos y ella no se puede alejar a pesar de que no es correspondida.

Informática y Computación

Start-Up: Dorama coreano de Netflix que sigue la vida de una joven universitaria que renuncia a sus estudios, pues sueña con convertirse en la próxima Steve Jobs femenina. Por otro lado, está un joven que es dueño de su propia empresa de informática, pero está al punto de la quiebra. Cuando ambos se conocen, unirán fuerzas para cumplir sus sueños y ganar en algunas convenciones.