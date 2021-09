Querida conductora de Venga la Alegría rompe en llanto en pleno programa por esta conmovedora razón: VIDEO

Venga la Alegría es uno de los programas favoritos del público mexicano y en las últimas semanas la popularidad de esta producción de TV Azteca ha incrementado debido a su concurso de canto llamado ¡Quiero Cantar! en el que participan diversos famosos y algunos conductores del matutino y pese a que este certamen nos ha regalado muchos momentos divertidos y hasta chuscos, en la emisión de este miércoles 8 de septiembre, las cosas se pusieron muy emotivas, incluso, una querida conductora llegó hasta las lágrimas en pleno show en vivo.

Todo inició previo a la actuación de Kristal Silva en ¡Quiero Cantar! pues presentaron una cápsula en la que la conductora analizó su última participación en el certamen, además, también realizó un ejercicio en el que habló de su infancia, por lo que recordó algunas de sus grandes inseguridades, las cuales, aseguró, ha arrastrado por mucho tiempo, sin embargo, el ejercicio le sirvió como motivación.

Posteriormente, ya en vivo, Sergio Sepúlveda tenía preparado otro ejercicio para Kristal Silva y para ello se instaló un espejo sobre el escenario para que la bella conductora se dedicara unas palabras a sí misma y aún no iniciaba su discurso cuando las lágrimas se hicieron presentes, por lo que conmovió a sus compañeros.

Kristal Silva lució espectacular en su presentación. Foto: TW: @VengaLaAlegría

“Kristal, eres tú y así la gente te quiere, por ser transparente, no por tener el mejor vestido, por ser alta, por haber ido a un concurso de belleza, es por tu personalidad y apláudete todos los logros que has conseguido a pesar de tantos obstáculos en tu vida, tanto dolor que te ha causado el querer ser bonita, ahora eres feliz, eres hermosa y brillas con luz propia, no por el bling-bling que traes puesto”, fueron las palabras de la guapa conductora que al finalizar se ganó el aplauso de sus compañeros y los miembros del staff.

Una vez que pasó el “trago amargo”, Kristal Silva bromeó sobre sus lágrimas y se mostró preocupada por si maquillaje y finalmente se dispuso a realizar su participación en ¡Quiero Cantar!, donde sorprendió al interpretar el tema llamado “Un nuevo amor” y tras culminar su participación la también modelo recibió buenas críticas por parte del jurado, sin embargo, no le fue muy bien en las calificaciones y todos los jueces le dieron 8 de calificación.

Tabla de calificaciones de ¡Quiero Cantar!

Este miércoles 8 de septiembre ‘El Capi’ Pérez arrasó en ¡Quiero Cantar! y obtuvo una calificación perfecta por su interpretación, por lo que lideró la tabla con 50 puntos, el segundo puesto del día fue ocupado por el Chef Mariano, quien también obtuvo muy buena puntuación y de no ser por el 9 de calificación que obtuvo en el voto secreto habría empatado con ‘El Capi’, pero se tuvo que conformar con sus 49 puntos, mientras que en el tercer lugar quedó Tabata Jalil pues aunque no recibió calificaciones tan altas, logró superar al resto de sus compañeros con 43 unidades.

En la parte baja de la tabla, Kristal Silva quedó empatada en unidades junto a la pareja de Curvy y Miguel, quienes lograron sumar 41 puntos y quien se metió en problemas fue Natalia Alcocer pues solo logró acumular 40 puntos, por lo que en su siguiente participación deberá emplearse a fondo para tratar de recuperarse y no ser eliminada.