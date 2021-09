"No lloren por mí": el desgarrador último mensaje de Michael K. Williams

La última publicación en redes sociales de Michael K. Williams ha dejado helados a todos. Y es que en su cuenta de Instagram subió un clip en el que Tracy Morgan habla sobre qué es la felicidad, su accidente un accidente dramático en limusina en 2014 e insiste en varias ocasiones "No llores por mí”, por lo que muchos fans insisten en que era un mensaje de despedida por parte de Williams.

Michael Kenneth Williams fue un actor estadounidense. Ha recibido elogios por parte de la crítica y el público por su interpretación de Omar Little en la serie The Wire. Tenía sólo 55 años y su carrera iba en ascenso. Se sospecha que la muerte de Williams está relacionada con una sobredosis, pero no hay confirmación oficial.

¿Qué es lo que dice el video que subió el actor a Instagram?

En el clip de 40 segundos se ve a Morgan en el podcast "The Breakfast Club", en 2018, donde rechaza enfáticamente cualquier sentimiento de lástima por el accidente, en el que murió un amigo de él y cuatro más resultaron heridos. "No llores por mí. Vale, tuve un accidente desafortunado. No llores por mí. Llora por todos los demás, hombre", dijo el cómico nacido en el Bronx. "Mi abuela me dijo que cuando piensas que estás haciendo mal, siempre hay alguien ahí fuera haciéndolo peor. Hay gente ahí fuera en el mundo sin nadie a quien amar y nadie a quien amar. ¿Qué tal eso?”, agregó.

Morgan pregunta a los anfitriones del programa qué piensan que es la felicidad, diciéndoles: Es más simple que eso. Es mucho más simple que eso", dijo. ¿Sabes lo que es la verdadera felicidad? Tener algo que esperar". Morgan y Williams aparecieron en el mismo episodio del programa de comedia "Human Giant", de 2008.

