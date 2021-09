Michael K. Williams, actor de 'The Wire' y 'Lovecraft Country', es encontrado muerto en su departamento

El mundo del entretenimiento está de luto, pues el actor estadounidense Michael K. Williams, conocido por dar vida al personaje de Omar Little en la serie The Wire y Montrose Freeman en Lovecraft Country, fue encontrado muerto este lunes en su departamento de Brooklyn, Nueva York.

La noticia fue confirmada por el diario New York Post. Las fuentes policiales apuntan a una sobredosis como la posible causa del deceso del actor de 54 años, quien en el año 2013 participó en la película 12 años de esclavitud, junto a Brad Pitt, Chiwetel Ejiofor y Lupita Nyong'o.

De acuerdo con la fuente citada, se encontraron paquetes de drogas en el departamento de Michael K. Williams, por lo que pudo haber sufrido una sobredosis de heroína o fentanilo. El actor fue encontrado sin vida por su sobrino.

"No se indica ningún delito violento. No hubo entrada forzada, el apartamento estaba en orden", dijo una fuente policial.

Michael K. Williams en la serie The Wire. Foto: HBO

¿Quién era Michael K. Williams?

El actor nació el 22 de noviembre de 1966. Actualmente se encontraba nominado al Premio Emmy 2021 como Mejor Actor de Reparto por Lovecraft Country. También destaca su participación en las series The Wire y Boardwalk Empire.

En la pantalla grande trabajó en películas como 12 horas para sobrevivir (2014) y Operación hermanos (2019), en la que compartió créditos con Chris Evans.

Hace algunos años, Williams confesó haber luchado contra las drogas. De hecho, según New York Post, durante el rodaje de The Wire, aseguró que su papel de Omar Little, un ladrón que le roba dinero a traficantes, "lo afectó mucho en la vida real".