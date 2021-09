¡Aventura y Karol G juntos en el mismo escenario! la “Bichota” se roba el show de la agrupación

La cantante Karol G vivió una experiencia única e inesperada, la colombiana logró cumplir uno de sus sueños, cantar a lado de Aventura, los máximos exponentes de la bachata en el mundo.

La “Bichota” quien se encuentra en Estados Unidos por motivos de trabajo, se percató de que Aventura se presentaría en Los Ángeles, por lo que no dudó en aprovechar y acudir al concierto de los artistas.

La intérprete de “200 copas” hizo participes de la historia a sus más de 41 millones de seguidores en sus redes sociales y explicó lo sucedido. “Wow wow wow!!!. Les voy a contar una historia… resulta que Ayer estaba en Las Vegas me enteré de que @aventura estaría en concierto en LA, y cómo la fan de Aventura que soy, viajé sin pensarlo para verlos”, confesó.

Después dijo que le llegó una propuesta de manera inesperada. “Estoy en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones, y de repente llegan con un micrófono y me dicen: Ellos quieren cantar ‘Obsesión’ contigo para cerrar la noche. Estás lista!?? Y yo, q QueeeEEEe???!!!!! QuEeEee???”

Karol quien se dijo muy fan de Aventura mencionó que no sabe cómo salió a cantar, pues las cuatro canciones anteriores estuvo gritando de la emoción por el hecho de saber que se encontraba en el concierto de los cantantes que más le gustaban. “El hecho es que ayer fui a un concierto de unos de mis artistas favoritos y me subieron al escenario… lo que todos queremos que nos pase… No lo supero. FIN”, escribió.

La estrella del reggaetón acompañó la publicación con un video en el que se ve en el escenario con Romeo Santos y los demás integrantes de Aventura, cantó y bailó el tema “Obsesión”, también se pueden apreciar los gritos de emoción del público por ver a los artistas.