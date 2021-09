Liam Neeson es un fanático del crimen

El irlandés Liam Neeson ha actuado en más de cien películas en 45 años de carrera, aunque ha pasado por todos los géneros, desde el fantástico hasta el dramático y el thriller, es famoso por sus cintas de acción en las que sin súper poderes y sólo con su habilidad para escabullirse o enfrentar los problemas, logra vencer al enemigo.

Pero Neeson ama los thrillers y no se cansa de protagonizarlos: “Me gusta rodar cintas de acción, filmarlas y todo el proceso físico que se necesita en cada escena. Creo que me atrapan más, porque leo muchas novelas sobre crímenes y me encantan”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

No es fanático de los filmes de superhéroes, los respeta, pero prefiere moverse en historias humanas; sin embargo, dejó claro que sí es un buen guion, se suma al proyecto, porque para él la base de una cinta está en que esté bien escrito. De ahí su admiración por los escritores, aunque también se fija en el director y el resto del elenco.

Este año Neeson ha llegado al público mexicano con dos cintas, la primera se estrenó en el primer semestre del año, El Protector, el cual habla de migración. El segundo, se estrena el 9 de septiembre y da vida a Mike, un conductor de camiones que tiene que cruzar “la ruta de hielo” en Canadá, para salvar a 26 trabajadores atrapados en una mina de diamantes.

Durante el trayecto, él, quien va acompañado de su hermano Gurty (Marcus Thomas), un veterano de guerra, y otros dos conductores: Goldenroad (Laurence Fishburne) y Tantoo (Amber Midthunder), se enfrentan a decisiones de compañías corruptas.

LAMENTA TRAGEDIA DE LA LÍNEA 12

El actor lamentó que la codicia de los corporativos haga que le den mal uso a los recursos con los que cuentan, y las obras terminen convirtiéndose en accidentes, que desde el principio se pudieron evitar, tal como pasó con la línea 12 del metro de la Ciudad de México.

“Acabo de ver en las noticias de México sobre este terrible desastre que pasó en el metro, y todo porque aparentemente utilizaron materiales defectuosos y creo que esa es una acción imperdonable. Entonces, creo que la película destaca la condición de estos mineros y lo peligroso que es usar estos caminos de hielo, pero ciertamente ha sido nuestra historia de muchos accidentes en la primavera, por lo que el hielo se ha vuelto más delgado para alquilar camiones como estos”, explicó.

DATOS

Con el boom de las plataformas, lo que más le llama la atención son los documentales de todo tipo. Lamentó que la pandemia mantuviera cerrado los cines, porque extraña ir a las salas con frecuencia. En “El Protector” trabajó con Teresa Ruíz, quien comentó que el propio Neeson le dio la bienvenida al proyecto.

NÚMEROS

1976 empezó su carrera con cintas para TV.

1999 participó en “Star Wars: Episode I - The Phantom Menace”.

2005 estuvo en "Batman Begins".

