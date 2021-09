En esta telenovela de Anette Michel salió un famoso mexicano al que Bush salvó de la pena de muerte

El 17 de febrero de 1997 las pantallas mexicanas conocieron el melodrama que serviría de escenario para el amor profundo entre una joven pareja que estaba despuntando en la televisión mexicana y específicamente en Tv Azteca, el cubano Jorge Luis Pila recién llegado a México y una joven pero despampanante modelo de nombre Anette Michel.

Ambos fueron seleccionados para protagonizar el melodrama que sustituiría al primer gran éxito de Televisión Azteca, la producción de Argos, ‘Nada personal’, que cerró a tambor batiente en el rating del entonces canal 13 y desde luego la intención era mantener el interés del público con una historia fresca y dos caras nuevas (y atractivas) para el público mexicano.

El proyecto llevaba por título ‘Al norte del corazón’, protagonizada por la exconductora de Master Chef México y del galán cubano, además de ellos, el elenco lo integraban la colombiana Danna García (recién llegada a México, después de su éxito con el teledrama ‘Café con aroma de mujer’), July Furlong y Fernando Ciangherotti.

La telenovela fue producida por los hermanos Galindo, mismos que años después lograrían un éxito fenomenal con los programas de concurso de baile y canto en Televisa (Bailando y cantando por un sueño), contó con 180 capítulos y finalizó un viernes 24 de octubre de 1997.

La trama de la telenovela se centraba en el amor de Ángela Medina y José Francisco Reyes durante su adolescencia, es un amor puro y limpio que crece junto con ellos al paso del tiempo. Sin embargo, este idilio se ve ensombrecido por Rafael Treviño, quien en su afán de poseer a Ángela, asesina fríamente a sus padres: Sebastián y Marina.

En un ambiente de pasiones, intrigas, luchas raciales e injusticias hacia los indocumentados, se desarrolla el resto de la historia, sin que Ángela y José Francisco logren estar juntos, siempre perseguidos por el siniestro Rafael Treviño.

El destino le ganó la partida

La producción de ‘Al norte del corazón’ aprovechó para ganar rating el caso del mexicano Ricardo Aldape Guerra, quien se internó ilegalmente en los Estados Unidos cuando era joven y para su mala fortuna en 1982 fue sentenciado a muerte por el asesinato de un policía en Houston, Texas.

Su caso se mantuvo en las sombras, no recibió la atención debida a lo largo del tiempo, sin embargo, cuando se estaba por cumplir la condena máxima, los medios de comunicación y las autoridades mexicanas pusieron el ojo en el caso de Aldape, debido en gran parte a que era inocente.

De acuerdo con el testimonio del propio Aldape Guerra, el día que asesinaron al policía, él se encontraba con unos amigos y cuando fueron increpados por el oficial, uno de ellos le disparó, sin embargo, el único detenido fue él.

Ante la presión mediática e internacional y algunas negociaciones de las autoridades mexicanas, finalmente el gobernador texano (y futuro presidente de los Estados Unidos) George W. Bush lo indultó en abril de 1997, apenas dos meses después de que se inició ‘Al norte del corazón’.

El mexicano fue recibido como si fuera una estrella mundial en su natal Nuevo León, las crónicas de aquel año cuentan que el propio gobernador Benjamín Clariond Reyes fue por él a Texas en un avión privado para llevarlo de regreso a México.

La producción de la telenovela aprovechó el arrastre mediático de Aldape Guerra para introducirlo en el melodrama como un inmigrante radicado en los Estados Unidos, el papel le quedaba perfecto y él estaba muy contento, las grabaciones se llevaron a cabo en cuanto él se puso a disposición y en los capítulos que él salía la respuesta del público fue muy positiva.

Desafortunadamente, el destino le jugó una mala pasada que le cobró con creces lo que tanto le había costado conservar, su vida.

Aldape Guerra libró el pasillo de la muerte de una cárcel texana pero solo para morir en su país, con el sueldo que recibía por parte de Azteca se compró un auto, salió dela ciudad de México con rumbo a Nuevo León y en el camino a la altura del kilómetro 187 del tramo Matehuala-El Huizache de la carretera Piedras Negras-San Luis Potosí, chocó contra un camión de carga y perdió la vida.

Su familia que tanto había luchado por mantenerlo con vida en aquella cárcel texana y esperaba impaciente su regreso a casa, lloró desconsolada por verlo de regreso pero dentro de un féretro ya sin vida, parecía que el joven neoleonés estaba destinado a rendirle cuentas a la muerte.

Datos curiosos sobre ‘Al norte del corazón’

El amor entre los protagonistas Anette Michel y Jorge Luis Pila trascendió de la pantalla chica a la realidad, ambos se casaron muy jóvenes, pero al poco tiempo de divorciaron.

La apuesta de la producción de Azteca era contar con un elenco de primera, sin embargo, no fue posible del todo, debido en gran parte por que en aquella época no había apertura para que artistas y actores trabajaran libremente en ambas televisoras privadas (Televisa y Azteca), todo aquel que ‘cambiaba’ de camiseta era vetado y no volvía a pisar su anterior casa.

El tema de la telenovela fue interpretado por una joven cantante de nombre Lidia Cavazos, joven cantante que estaba siendo promocionada por la televisora como parte de su apuesta por lanzar nuevos talentos, con tan buena suerte que le fue muy bien en la venta de discos.