La Casa de Papel: Úrsula Corberó impone con su belleza como Tokio y éstas fotos lo demuestran

La madrugada de este viernes se estrenó en Netflix la primera parte del final de La Casa de Papel, lanzamiento que convirtió en tendencia a la guapa actriz Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio y ha conquistado a los fans de la serie por su belleza y gran estilo.

Gracias a esta serie, la actriz es reconocida a nivel internacional y recibe, por primera vez, una nominación como "Mejor Actriz Protagonista" en los Premios Feroz. Durante el rodaje de la serie La embajada, la actriz catalana conoció al argentino Chino Darín, hijo del actor Ricardo Darín, con quien mantiene una relación sentimental desde 2016.

En 2020 se confirmó que "La Casa de Papel" terminará con la quinta temporada y se espera que para diciembre de este año se estrene la segunda parte de la entrega final. La española también fue nominada en los Premios Platino en la categoría "Mejor Actriz en una mini-serie o tele-serie" por su interpretación de Tokio.

En 2020 se confirmó que "La Casa de Papel" terminará con la quinta temporada. Foto: Especial

Úrsula Corberó impone con su belleza

Tras el éxito de la serie, Corberó se ha convertido en una de las figuras españolas más seguida en Instagram con más de 21 millones de fans. Además, es considerada un icono de moda y estilo por su forma de vestir y también por sus cambios de look en el cabello.

Desde su primera aparición en LCDP, la guapa actriz impuso moda con su look de cabello corto, y dejó claro que la melena en corte pixie va excelente para cualquier mujer, pues fueron muchas las jóvenes que comenzaron a utilizar su estilo despeinado y con mucha textura.

Es una de las "diez actrices españolas más sexys", junto a Penélope Cruz y Blanca Suárez, según una clasificación de la revista Glamour, lo cual comprueba con sus fotos en Instagram, donde cada día suma más seguidores y sobre todo después del reciente estreno.

Úrsula Corberó nació en Barcelona, el 11 de agosto de 1989 y además de su papel de Tokio ha participado en otros proyectos como la serie juvenil "Física o química". Tras el éxito que le repercutió "La Casa de Papel", dio el salto internacional con la serie británica "Snatch" y con la superproducción estadounidense "Snake Eyes", donde interpretó a la antagonista.

La actriz conquista las redes. Foto: Especial

“No estoy capacitada para despedirme de Tokio”, asegura

En una reciente entrevista para EFE, Corberó afirmó que no está preparada para decir adiós a Tokio. Con la mano en el pecho, sobre su corazón, señala dónde va a quedarse la narradora de la famosa serie, hasta que esté lista para dejarla ir, si es que algún día lo está.

Pregunta: ¿Cómo ha cambiado tu vida gracias a “La casa de papel”?

Respuesta: Mi vida ha cambiado en muchos sentidos, no te voy a engañar. Lo bueno es que mi entorno sigue siendo el mismo e intento siempre mantenerme al margen. Nuestro trabajo es muy intenso y cuando estamos rodando son muchas horas y cuando estamos haciendo promociones es mucha dedicación y tiempo… Yo creo que a mí me hace muy bien, para volver a la tierra, estar con mi familia, con mi chico, con mis amigos de siempre (…) Lo que más ha cambiado es que estoy viajando muchísimo. Desde que pasó lo que pasó con "La casa de papel" a nivel internacional, antes de la pandemia, ese año, había viajado a 14 países diferentes en un año. Y ahí dije, eso sí es que te cambie la vida.

Es una de las figuras más seguidas de España. Foto: Especial

Pregunta: ¿Crees que la serie ha marcado un antes y un después para la televisión hecha en España?

Respuesta: “La casa de papel” nos ha ayudado a todos a entender y a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos. Yo me acuerdo cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía “esto es rarísimo, esto puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo”. Pero yo creo que eso nos ha dado también un chute de autoestima dentro de la industria y es muy importante eso, darnos cuenta y ser conscientes de que somos capaces de hacer cosas increíbles.

Pregunta: ¿Qué tiene la serie para haber llegado tan lejos y haber sido la ficción española más vista de la historia, a nivel internacional?

Respuesta: Es muy difícil saberlo. No tiene que ver con una cosa en particular. Han sido varios factores y es algo que seguimos preguntándonos entre los actores, ¿qué habrá sido? Lo que ha pasado es algo que no había pasado antes y nos ha sorprendido mucho a todos (…) Alba Flores (que interpreta a Nairobi en la serie) tenía una teoría increíble, la teoría del fútbol. Decía: ¿Qué es lo que le atrae más a nivel internacional a la gente? El fútbol. Y si te das cuenta esto es como el fútbol porque hay dos equipos, además unos vestidos de rojo y otros de azul (los policías), hay un himno, que es el “Bella Ciao”, hay estrategia de juego, hay política metida dentro, hay un árbitro, que sería el profesor… De repente tenía mucho sentido lo que decía del fútbol y me llamó mucho la atención. Es una mezcla de todo, tiene que ver también con los personajes, el pueblo se ha sentido muy identificado con esa cosa de hacerlos soñar y de hacerlos sentir que tienen voz y poder.

Úrsula impone con su belleza. Foto: Especial

Pregunta: ¿Cómo y cuánto vas a echar de menos a Tokio?

Respuesta: Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije, “no estoy capacitada para despedirme de Tokio”. Y no hace falta, porque si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía (dice tocándose al corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos.

Pregunta: Además, hoy en día las series exitosas suelen terminar en uno o varios “spin-off” (escisiones)…

Respuesta: Quién sabe, quién sabe… Eso sería guay también.

Con información de EFE