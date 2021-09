Denzel Washington protagoniza la mejor película postapocalíptica que hay en Netflix

El ganador del Oscar, Denzel Washington ha demostrado porque es un actor multifacético, ya que puede hacer películas de acción, suspenso, drama y hasta postapocalíptica, ésta última la protagonizó en 2010 y actualmente la puedes encontrar en el catálogo de Netflix.

Bajo la dirección de los hermanos Albert y Allen Hughes, así como un gran elenco conformado por Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis y Ray Stevenson, la película El libro de los secretos (The Book of Eli) sorprendió a los espectadores al plantear un mundo postapocalíptico en el que reina la ignorancia y el agua escasea.

Con un presupuesto de 80 millones de dólares, el filme logró recaudar más de 157 millones de dólares en taquilla, lo que la convirtió en un éxito moderado durante el 2010.

¿De qué trata?

Más de 30 años después de enfrentar una apocalipsis nuclear, la humanidad ha sido mermada y los pocos sobrevivientes tratan de continuar sus vidas en una desierto tóxico y derruido.

En ese entorno, un misterioso hombre, Eli (Denzel Washington), se desplaza a pie hacia la costa oeste de Estados Unidos, deteniéndose en algunos pueblos para descansar y obtener provisiones, mientras sortea y evita peligrosos encuentros con violentos grupos criminales y caníbales.

En su camino, llegará a un pueblo gobernado por el despiadado Carnegie (Gary Oldman), quien ha empleado la mayoría de sus recursos y hombres para conseguir un libro, con el cual cree poder controlar a otras comunidades. El destino ha enfrentado a ambos hombres, puesto que Eli carga con dicho libro y tiene la misión superior de llevarlo a un lugar donde sea necesitado.

Es entonces que comienza un descarnado enfrentamiento entre ambos: por un lado, Eli debe continuar su camino para llevar la lectura a un lugar especial, mientras que Carnegie hará todo con tal de poseerlo.

El libro de los secretos (The Book of Eli) recibió opiniones mixtas, ya que durante esa época surgieron varias películas postapocalíptica como Crónicas mutantes, El fin de los tiempos o El Camino, por lo que ya no sorprendió ni al público ni a los críticos, aunque con el paso del tiempo se convirtió un filme de culto.

Para esta película, Denzel Washington se sometió a una preparación física impresionante, porque tuvo que aprender artes marciales y el manejo de armas. El actor ganador del Oscar entrenó durante meses con Dan Inosanto, quien fue el compañero de prácticas de Bruce Lee.

Si eres fanático de este tipo de películas con excelentes secuencias de acción y con escenarios postapocalíptica, El libro de los secretos (The Book of Eli) es la mejor opción que podrás encontrar en la plataforma de Netflix.