BTS: La promesa que Jungkook le hizo a Jimin para su cumpleaños y que no puede romper

Jungkook de BTS celebró su cumpleaños hace unos días, con tan solo 24 años es todo un fenómeno mundial. Fue apodado como Golden Maknae gracias a su gran talento para todo, recibió felicitaciones de sus compañeros y de las fans. El próximo cumpleaños es el de RM y Jimin, y a uno de ellos le hizo una promesa importante.

El líder de la banda celebrará un año más de vida el 12 de septiembre y recorrerá las calles de México con un autobús personalizado creado por ARMY, el cual hará una ruta de Chapultepec a Cuatitlán Izcalli hasta el 30 de septiembre.

El siguiente en la lista es el bailarín de BTS y las fans ya comenzaron con los preparativos para el cumpleaños de Jimin, el idol viajará por el mundo con su propio avión, pero ese día Jungkook tiene que cumplir con un trato que hicieron hace meses.

¿Qué fue lo que prometió Jungkook de BTS?

Jungkook y Jimin son una de las amistades favoritas de ARMY dentro de BTS, para el cumpleaños del menor de los integrantes, el idol compartió un mensaje y un par de fotos en el Twitter oficial de la banda.



Será el 13 de octubre cuando sea turno de Jimin de celebrar su cumpleaños 26, (27 en edad coreana) y el regalo que espera recibir es algo muy especial y que Jungkook le prometió.

Además de ser bailarín, vocalista, director, productor y compositor, el llamado Golden Maknae tiene otros talentos, uno de ellos es el arte. En diversas ocasiones ha compartido fotos y videos de sus cuadros pintados a mano, también diseño los dibujos de los stickers que BTS incluyó en su álbum "BE".



En una ocasión, Jungkook le dio un retrato a su compañero J-Hope por su cumpleaños y Jimin le hizo prometer que tenía que entregarle uno a todos cuando fuera su turno, ya que su dibujo lo sorprendió por lo talentoso que era. Todo quedó grabado en una de sus transmisiones en la plataforma de VLive cuando celebraron el lanzamiento de su álbum "BE Essential Edition"

De no cumplir con este regalo, Jimin lo amenazó con dejar de hablarle, ya que era un gran compromiso que tenía que hacer y se pondrá triste si no recibe uno de sus dibujos. Aunque el siguiente cumpleaños después de J-Hope fue el de Suga y no hubo tal regalo, ARMY espera que Jungkook cumpla con su palabra.