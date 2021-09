Sexy conductora de Fox Sports está de fiesta por esta razón

La joven conductora colombiana de Fox Sports, Erika Fernández, está de fiesta y apapachando a los peludos por el Día Mundial del perrito adoptado, ella desde hace mucho tiempo aprovecha sus redes y carisma para rescatar peluditos de la calle que necesitan ayuda y los ayuda para rehabilitarlos y darlos en adopción.

Fernández es más que una cara bonita y un sexy cuerpo lleno de tatuajes, en su adolescencia soñaba con ser enfermera, sin embargo, no le agradó la idea y se dedicó a ejercer otras actividades como el modelaje y la conducción, para ello se integró a la academia de actuación de Sebastián Ligarde, sin embargo, lo que a ella le llena el corazón de vida (y en muchas ocasiones lo apretuja), es salvar a los animalitos de la calle que no pueden defenderse.

Diario y a toda hora se pueden consultar sus redes sociales y encontrar historias desgarradoras de animalitos que están en situación de calle y muchos de ellos heridos o con un alto grado de maltrato.

Erika es muy comprensiva, valiente y ‘entrona’, organiza rescates, apoya con sus propios recursos las operaciones, exámenes, medicamentos y alimentos de los perritos que ella misma rescata en conjunto con muchos de sus seguidores que la apoyan en la parte económica, acudiendo a los lugares en los que se encuentran en peligro los perritos y en los traslados a las distintas veterinarias que se han unido a la causa de la conductora.

Aguerrida defensora de los animales

Su trabajo no es fácil, todos los días se encuentra con casos estremecedores, y con todo y la apretada agenda que maneja, sus participaciones en la televisora, sus presentaciones personales y campañas publicitarias, siempre se da el tiempo de difundir casos de maltrato, acudir si es que cuenta con el tiempo para hacerlo, acompañar los rescates y gestionar entre sus seguidores los rescates.

Además es miembro de la organización Humane Society International cual lucha contra pruebas de cosméticos en los animales y no hay un solo día que no demuestre su congruencia, y en un día como hoy no es la excepción.

A través de su cuenta en Instagram, la hermosa y sexy conductora, compartió un mensaje para agradecer el gran cariño y amor que le brindan las decenas de perritos a los que ha ayudado a salir adelante y desde luego a sus propias mascotas que la acompañan día con día.

Enhorabuena por ella y la labor que desempeña, no en balde es reconocida y apoyada por sus miles de seguidores en redes sociales, si deseas apoyarla en su ardua labor puedes visitar su sitio web amor sin raza