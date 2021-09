La VERDADERA historia detrás de la boda entre Jorge Negrete y María Félix

Jorge Negrete y María Félix son dos de las estrellas más importantes de la Época de Oro y de la industria cinematográfica en México y Latinoamérica, incluso en España, donde las producciones en las que participaron fueron recibidas con gran entusiasmo por parte de la audiencia. Reconocidos internacionalmente por su talento, ambos personajes también protagonizaron una de las bodas más emblemáticas de la historia en el país.

Sin embargo, la relación entre ambos no estuvo llena de amor desde el primer momento. Todo lo contrario. Jorge y María se conocieron en 1942, cuando protagonizaron "El peñón de las ánimas". Sin embargo, "el Charro Cantor" tenía diferentes planes para esa película, pues deseaba que Gloria Marín, su entonces novia, apareciera junto a él en la pantalla grande. El productor de la película prefirió probar el talento de "La Doña" y, a partir de ese momento, ella se convirtió en la enemiga de Jorge Negrete.

Jorge Negrete y María Félix se conocieron en 1942. Foto: Twitter @Foro_TV

La relación entre Jorge Negrete y Gloria Marín

Después de una serie de conflictos durante la filmación de la película, se dieron cuenta de que eran más parecidos de lo que creían, pero eso no bastó para que hicieran las paces. Una vez que se terminó la filmación, María intentó solucionar sus conflictos con Jorge, quien reaccionó ignorándola por completo. A pesar de los testimonios por parte de quienes participaron en la película, María juró que el amor de Jorge hacia ella comenzó desde el primer momento, pero se vio obligado a tratarla mal porque ella no se rindió ante su figura de ídolo.

Sin embargo, de acuerdo con las personas que se han dedicado a estudiar la vida y obra de Jorge Negrete, esto no fue así. Durante la época en la que conoció a María, el Charro Cantor estaba perdidamente enamorado de Gloria Marín, quien es retratada como el gran amor de su vida. Además, juntos protagonizaron una serie de películas como "Historia de un gran amor", "Carta de Amor" y "¡Ay Jalisco, no te rajes!".

Jorge Negrete y Gloria Marín protagonizaron "Historia de un gran amor". Foto: Twitter @Canal22

Jorge y Gloria estuvieron juntos por once años, pero su relación no siempre fue tan armoniosa como aparentaban, pues a lo largo de su romance se esforzaron constantemente por concebir un hijo, situación que no ocurrió. Gloria Marín tuvo tres abortos, lo que complicó aún más el panorama. Además, la madre del Charro Cantor jamás aceptó que Marín formara parte de su familia, algo que Jorge Negrete respetó en todo momento con tal de no faltarle al respeto a doña Emilia.

Para 1952, la relación terminó por quebrarse de manera estrepitosa. De acuerdo con amistades cercanas a Jorge Negrete aseguraron que el actor había encontrado a Gloria Marín en compañía de su amante, el actor Abel Salazar, lo que hirió su orgullo y provocó que el también cantante quisiera vengarse con tal de hacer sufrir a su gran amor. Una de las confesiones más populares del charro fue cuando, presuntamente, aseguró que casarse con María Félix era la única forma en la que podría joder a Gloria.

Se rumora que la boda entre Jorge Negrete y María Félix fue producto del despecho. Foto: Twitter @Cuauhtemoc_1521

¿Amor o despecho?

Otra de las teorías alrededor de su unión fue que, más allá del amor y la pasión, lo que los unía era un idolatre a la figura del otro y la conciencia de que su matrimonio los convertiría en la pareja del momento, por ser dos de los ídolos más famosos del espectáculo y hasta la política en México, pues Jorge Negrete se convirtió en presidente de la ANDA, la asociación nacional de actores.

La boda se realizó el 18 de octubre de 1952 y para la ceremonia Jorge lució un traje de charro color marrón y María un vestido tradicional de color rosa con un elegante rebozo. Con un festejo completamente mexicano, Jorge Negrete y María Félix se juraron amor eterno, pero su relación únicamente duró 13 meses, pues el Charro Cantor falleció a causa de una cirrosis por una hepatitis C mal curada.