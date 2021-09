Edwin Luna aprendió este duro consejo de su padre

El líder de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna comentó que su padre formó una parte muy importante tanto es su vida como en su carrera profesional, pues le dio varios consejos que aún hoy recuerda y siempre tiene presentes.

Gracias a Dios yo creo que hay algo que me heredo mi padre, y es lo más importante, porque me diecia que no era lo mismo ser cantante a ser interprete y hemos aprendido a interpretar la letra y que independientemente del género o del ritmo de la canción siempre ponerle sentimiento.

En entrevista para el Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Edwin Luna señaló que cada que sube a un escenario, el no lo ve como trabajo pues lo ve más como es un gusto y amor que tiene hacía la música y su público.

Información en desarrollo...

