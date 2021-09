Día internacional de la bisexualidad: 10 famosos que son bi (y no lo sabías)

Este 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad o también es conocido como Día de la Visibilidad Bisexual.

Es una conmemoración de data de 1999 y fue consecuencia de que las activistas Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilb lograron que en la Conferencia Internacional de la Asociación Lesbiana y Gay que fuera una comunidad visible y reconocida.

Lo que justificaron en su momento fue que era un grupo que se enfrentaba a la discriminación, tanto de las personas heterosexuales y de la comunidad LGBTI, ante buscan darle visibilidad al problema.

La comunidad bisexual cuenta con su propia bandera, que fue diseñada por la activista Michael Page. Sus colores son fucsia, el cual hace referencia la atracción de personas del mismo sexo; azul la atracción hacía las personas del sexto contrario y purpura refiere a todo el aspecto que abarca la sexualidad entre los 2 géneros .

De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la orientación sexual distinta a la heterosexual, se encuentra en los primeros lugares en la percepción de las causas más comunes de discriminación en el país.

Celebridades que son bisexuales:

Lady Gaga

En el 2009, en un entrevista con Barbara Walters refirió que la canción Poker Face trataba sobre su identidad bisexual. “No es una mentira que soy bisexual y me gustan las mujeres, y cualquiera que quiera cambiar esto en 'ella dice que es bisexual para el marketing', esto es una puta mentira. Esto es lo que soy y lo que siempre he sido”.

Angelina Jolie

"Amo a las mujeres y a los hombres de la misma forma. Veo a la gente como gente y al amor como amor, así que tiene sentido que una mujer sepa que la amaría tanto como a un hombre”.

Billie Joe Armstrong

Fue en 1995 que habló de sus preferencias sexuales y que “siempre había sido bisexual”, desde pequeño. Él defendió que “la gente nace bisexual”, pero los padres y la sociedad son lo que dedican a decir que “es algo malo, aunque es una cosas muy bonita”.

Daniel Newman

"La gente define la bisexualidad de tantas maneras diferentes. Yo personalmente la defino como gusto y preferencia […] "Sí. Sexualmente lo he hecho todo y he amado a todos”

Megan Fox

“No tengo ninguna duda en mi cabeza sobre ser bisexual […] solo creo que todos los humanos nacen con la habilidad de sentirse atraídos por ambos sexos. Quiero decir que podría verme a mí misma en una relación con una chica”.

Drew Barrymore

“¿Me gustan las mujeres sexualmente hablando? Sí, me gustan. Totalmente. Siempre me consideré bisexual".

Alan Cumming

“No estoy aquí para cambiar las opiniones de nadie con respecto a si creen en la bisexualidad o no. Todo lo que digo es que creo que mi sexualidad y la de la mayoría de la gente es gris. Estoy casado con un hombre. También me atraen las mujeres. La verdad nunca dejaron de atraerme

Keiynan Lonsdale

“Me gusta cambiar mi cabello, me gusta arriesgarme con cómo me visto, me gustan las mujeres y los hombres (sí), me gusta crecer, me gusta aprender, me gusta quién soy y realmente me gusta en quién me estoy convirtiendo”

Shannon Purser

“Cualquier género es sexy. Es una verdadera bendición ser bisexual. Feliz orgullo”

Michelle Rodríguez

“He ido por los dos caminos. Hago lo que quiero. Soy demasiado curiosa como para quedarme sentada y no probar cuando puedo. Los hombres me intrigan y las mujeres también”