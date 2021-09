BTS: V se molesta con ésta ARMY por comentario inapropiado; así le contesta

Los miembros de BTS tienen personalidades amables, divertidas y muy pacientes, sin embargo -como todos en algún momento- esta actitud se acaba cuando alguien hace algo inapropiado o molesto que los obliga a poner un alto y dar una respuesta concisa para que no se vuelva a repetir.

Pocas veces los integrantes de la banda de k-pop se ha enojado con el ARMY, pues los fans siempre tratan de ser respetuosos con los idols. Los seguidores del grupo procuran darles su espacio y dirigirse con amabilidad hacia ellos, de esta forma evitan confrontarse con los elementos de seguridad y otros fanáticos.

Sin embargo, no todos los miembros del fandom tienen este criterio en mente y traspasan el límite. Un evento como este le sucedió a V, quien recibió un comentario inapropiado e irrespetuoso que desató su molestia y generó un debate muy fuerte en redes sociales.

Fan le falta el respeto a Taehyung con comentario subido de tono

Taehyung se ha caracterizado por ser una persona muy transparente y directa, así que no tiene problemas en manifestar lo que piensa. El artista no solo se expresa sin rodeos hacia los demás miembros de BTS, también lo hace con el ARMY, pues no teme perder a los fans tóxicos y dañinos.

Durante la promoción de “Map of the Soul: 7” el año pasado, el ARMY comenzó a especular en redes sociales sobre el contenido del álbum, así como las ediciones sobre los Bangtan, de esta forma hicieron algunos edits de lo que podrían ser las imágenes del material.

En Weverse una fan hizo una edición de TaeTae’ usando un traje de sacerdote. Esta foto llamó la atención del cantante y le comentó a la creadora que con esa técnica de photoshop podrían cambiar la ropa de las personas, así que ya no tendría la necesidad de usar traje. Este último comentario fue malinterpretado por la fan, quien le contestó que estaría agradecida si él no usaba nada de ropa.

Esta respuesta causó la molestia de V que, de la mejor manera, la invitó a dejar la red social. “Qué tal si sacas el nombre y el apellido de tu usuario, tu pensamiento es incorrecto”, escribió el cantante.

La situación sirvió para que las fans se replanteen los límites que existen entre las bromas y los comentarios que invaden la privacidad de los idols, quienes contantemente reciben comentarios similares.