BTS y Coldplay revelan letra de 'My Universe'; ¿Cuándo, dónde y a que hora se estrena el VIDEO?

El ARMY se encuentra muy emocionado, pues este jueves es el estreno mundial de 'My Universe', la nueva canción de Coldplay en colaboración con BTS. El sencillo ha creado muchas expectativas desde su anuncio, pues aún no se sabe cómo será el video musical y si ambas bandas aparecerán juntos en el MV.

Esta mañana Coldplay dio un nuevo adelanto para los fans y reveló parte de la letra de su tema con Bangtan. La nueva imagen confirma que la canción estará en coreano y en inglés. Tras este anuncio, los seguidores de ambas bandas los han colocado en las principales tenencias de redes sociales como Twitter.

Desde que el grupo británico anunció el lanzamiento del álbum Music of the Spheres, y que una de sus canciones estaría en dos idiomas, los fanáticos comenzaron a especular que los encargados de interpretar ese tema serían RM, V, J-Hope, Jimin, Jungkook, Suga y Jin. No fue hasta principios de septiembre que los creadores de Yellow confirmaron que la agrupación de k-pop fomaría parte de su disco.

Frases como "La oscuridad para mi era más cómoda. En la sombra que se hizo más extensa" y "Dicen que no podemos estar juntos porque venimos de diferentes lados", son algunas de las que han enternecido al ARMY, quienes han empezado a especular cuál de los chicos dirá cada una.

De acuerdo a Chris Martin, líder de la banda británica, la nueva canción con el grupo de k-pop busca romper barreras, ya que la letra trata acerca de una persona a la que le han dicho que no puede amar a alguien más "o que no puede juntarse con alguna raza o que no puede ser gay".

¿Cuándo es el estreno de My Universe de BTS y Coldplay?

El estreno mundial de My Universe será el 24 de septiembre a la medianoche (EST). Por la diferencia horaria, el lanzamiento del tema será el jueves 23 a las 11 p.m. para los fans de BTS y Coldplay en México.

Esta semana, durante su visita a Nueva York después de estar en la Asamblea General de la ONU, el grupo de k-pop se reunió con Coldplay. Los idols visitaron el Teatro Apollo y le dieron un regalo muy especial a los rockeros: un conjunto de hankoks modernos, una de las prendas más tradicionales de Corea del Sur.

Ninguna de las dos bandas dio detalles sobre cuál fue el motivo de la reunión, por lo que los fans empezaron a especular de que se trató de una visita amistosa y para afinar detalles del nuevo lanzamiento.

Se espera que la colaboración sea todo un éxito y que la canción se coloque en las principales tendencias de Youtube y los charts internacionales. De esta forma, el grupo surcoreano agregará otro éxito a su carrera como ya lo son Dyamite, Butter, entre otros.