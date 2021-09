BTS: Estrenan "My Universe" junto a Coldplay; conoce todos los detalles | VIDEO

Tras el éxito de “Butter”, la agrupación de K-Pop, BTS, no ha dejado de sorprender a sus fans con nuevas canciones, pues este viernes se estreno su nueva colaboración junto a la agrupación británica Coldplay.

A pesar de que hace unos meses ninguna de las bandas dio detalles sobre su canción juntos e incluso mencionaron que no sabían nada al respecto. Hoy es una realidad que “My Universe” es la colaboración más amada por los ARMY, quienes han estado atentos desde los primeros rumores.

Todo lo que debes saber sobre “My Universe”

De acuerdo con reportes de los fans, la canción de BTS con Coldplay es parte del noveno álbum de estudio de la banda británica titulado “Music of the Spheres”, el cual aún no se han dado detalles de su lanzamiento.

Por otro lado, mencionaron que “My Universe” es una melodía coescrita por la banda integrada por Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, V y RM, además de los músicos britanicos. De hecho, es una canción bilingüe, ya que tiene fragmentos en coreano y en inglés.

A su vez, dieron a conocer que la letra de esta colaboración habla de un amor complejo y difícil, pues horas antes de su estreno compartieron algunos de los fragmentos de la letra.

¿Habrás más sorpresas tras el estreno de “My Universe”?

En México la canción se estrenó desde las 11:00 horas y ya está disponible para escucharla en diversas plataformas como Spotify, Youtube, Apple, Deezer, Shazam y Soundcloud.

Sin embargo, BTS y Coldplay no solamente lanzaron una colaboración, pues además existe un video con la letra oficial en Youtube.

Pero eso no es todo, ya que se espera un documental especial, una versión en acústico de dicha canción y un video oficial.

¿Cuándo se estrenarán?

El documental será estrenado el próximo 26 de septiembre al igual que la versión acústica, pero del video oficial aún no hay fecha oficial.

PAL