Maryfer Centeno "explota" contra el juez de Las Estrellas Bailan en Hoy: ¡Pido que no tomen su opinión!

Una vez más, durante las sección-reality interno que tienen en el programa de Hoy, Maryfer Centeno mostró su molestia contra uno de los jueces quien le pedía la historia del género que bailaron el pasado martes 21 de agosto.

Y es que antes de iniciar, se mostró un resumen de cómo les había ido en su participación pasado con una canción de Marc Anthony mezclada con otra melodía de J-Balvin, la coreografía pasada donde de igual forma, la grafóloga no aceptó la crítica de uno de los jueces del la sección Las Estrellas bailan en Hoy

Entre lo que destacó Centeno, fue que nunca creyó que bailaría con uno de los conductor de la sección de Camioncito a quien lo llamó de forma despectiva como "Pecero" y después se convertiría en un gran amigo para ella;

"Nunca pensé que a alguien que conocí en un pesero y luego en los mercados bailaría conmigo", dijo la grafóloga

Arremete. contra su propia pareja de baile

Por su parte, "El Shulo", quien es la pareja de baile de la grafóloga, solo se encomendó a Dios para que no lo dejara fuera del reality que se lleva a cabo en el matutino de Televisa.

Luego de arremeter contra su propia pareja de baile, llamándolo mentiroso y entrar en controversia, los ánimos se calmaron un poco cuando apareció Ramón Glass, integrante de la agrupación "Merenglass", quien les mandó saludos por bailar su éxito "El Mango"

Dura crítica de los jueces

Al terminar su presentación Michel Vieth fue quien dio su primera crítica, la cual se divirtió mucho con la presentación de Maryfer y Carlos, quien señaló que si se tratara de un concurso de esfuerzo tendrían una calificación de 10; sin embargo, este es un concurso de baile y felicitó a "El Shulo" por su interpretación llevar.

Posteriormente, la dura crítica del juez y coreografo, Luis Roberto hizo molestar a la grafóloga, quien colabora en el programa analizando la escritura y lenguaje corporal de los famosos, quien señaló que la participante no entró en tiempo con los pasos y que todo el tiempo su mirada se dirigía a los pies de "El Shulo", en el que también destacó que ya tenía un problema por participar en el reality.

Al respecto, Centeno respondió la crítica del coreógrafo, cuestionándolo desde el punto de vista de un especialista, en el que le preguntó datos históricos de la creación del merengue y quién fue el padre de ese género a nivel mundial a lo que ella misma respondió que se creó en 1850 y el padre de este ritmo fue Rafael Trujillo.

Por ello, señaló que el coreógrafo no tenía la autoridad moral para criticarla como especialista, a lo que Luis Roberto explicó que él es un crítico de ejecutar un género de baile y no de historia de la danza, quien señaló que no le importaba la historia del baile, a lo que la participante replicó;