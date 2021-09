Queta Jiménez "La Prieta Linda" y la ayuda que le brindó a Juan Gabriel para salir de la cárcel; esta es la historia

Este martes 21 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de la cantante y actriz María Queta Jiménez, conocida como "La Prieta Linda". ¿Sabías que la artista, quien formó parte de la Época de Oro del Cine Mexicano, ayudó a Juan Gabriel a salir de la cárcel?

María Teresa Enriqueta Jiménez Chabolla, hermana de la icónica Flor Silvestre, falleció a los 88 años debido a causas naturales, según su hija Velia Vieyra Jiménez. La estrella de la música y el séptimo arte tuvo una gran relación de amistad con el "Divo de Juárez". Esta es la historia.

La Prieta Linda y Juan Gabriel. Foto: TVNotas

La Prieta Linda y Juan Gabriel

En la década de los 70, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, viajó de Ciudad Juárez a la Ciudad de México para probar suerte como cantante. En ese entonces es encarcelado por una falsa acusación de robo. Durante el tiempo que estuvo en prisión compuso temas como "No tengo dinero" y "Me he quedado solo".

Es ahí cuando "La Prieta Linda" aparece como su salvadora, pues fue ella quien abogó por la libertad de JuanGa, quien pasó 18 meses en la cárcel. Además, ella también lo puso en contacto con una compañía discográfica que le abrió las puertas. Sin duda una mujer importante en la carrera del artista.

Dicha empresa es RCA, con la que, según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), firmó un contrato para grabar su primer disco: Un alma joven (1971), que incluye su primer gran éxito "No tengo dinero".

"Lo acusaron de robo y fue a dar a la cárcel de Lecumberri. Lo conocí porque el director del penal era cuñado de mi hermana. Me lo presentaron y en cuanto me miró, me dijo: 'Yo tenía ganas de verte', empezó a llorar y yo también", dijo "La Prieta Linda" en una entrevista para Ventaneando tras la muerte de Juan Gabriel en 2016.

A manera de agradecimiento, "El Divo de Juárez" le regala su canción "Noche a noche", convirtiendo a María Queta Jiménez en su primera intérprete. De hecho, la amistad fue tan grande que la cantante grabó en 1980 un disco titulado Lo Mejor de Juan Gabriel en la Voz de La Prieta Linda.

Te compartimos un video de la canción "No volverás a verme", interpretada por ambos artistas.