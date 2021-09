Por culpa de Albertano, Mara Escalante y Ariel Miramontes casi dejan de ser amigos

El actor Ariel Miramontes, mejor conocido por su personaje de Albertano, fue con dicha caracterización que se fue posicionando entre el gusto del público.

Su mayor popularidad la alcanzó con su participación en la serie de televisión “María de todos los Ángeles” y la cual se transmitió los domingos en el canal de Las Estrellas y en la que Mara Escalante realizaba dos papeles, a ‘María’ y a la famosa ‘Doña Lucha’. Fueron producidas dos temporadas, la primera fue de 13 episodios y 20 en la segunda.

Dicha participación desencadenó una pelea entre ambos Escalante y Miramontes por lo derechos del personaje de Albertano.

Ariel, de 51 años, comenzó a usar el personaje en el programa “Al fin de semana”, pero usaba el nombre de “Lauro”, y fue que recibió la invitación de Mara para integrarse a la serie de televisión que ella creó.

Tras el éxito obtenido y, particularmente, del personaje de Albertano, Escalante comenzó decidió empezar a pedir regalías, fue una situación de desencadenó una batalla legal, en la que justificó que todos los personajes de la serie los había creado ella, pero Miramontes sustentó lo contrario.

Un juez determinó que los derechos de Albertano le pertenecían a Ariel. A pesar de ello, para la segunda temporada el actor fue incluido en la misma, además, su personaje lo comenzaron incluir en otros programas y proyectos, como fue el caso de la serie Nosotros los guapos.

En enero del 2020 que Ariel comentó en una entrevista para el programa matutino Hoy que tuvo una fuerte pelea con Mara Escalante por la autoría del personaje, pero que ya habían solucionado los problemas.

Por lo que aseguró que tenían planes para colaborar una vez más en proyectos más grandes.

“Desde este pleito grande que tuvimos, habíamos tenido muchos chiquitos porque así somos, no sé si será porque nos parecemos, pero sí efectivamente tuvimos un problema ahí que nos distanció un poquito”.

En su momento se dijo que por los problemas entre ambos ocasionaron que no se concretara la tercera temporada que ambos protagonizaron. De acuerdo con la revista TVyNovelas, Miramontes indicó que la mayoría de las personas que integraban la serie, incluidos productor y guionista, estaban interesados en hacer la tercera temporada. Desafortunadamente, algunos de los actores no coincidieron ni estaban en el momento para hacerla, por lo que ya no pudo seguir la historia de María y Albertano.