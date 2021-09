Tras salir de CD9, Alan Navarro asegura que disfruta componer como solista

Tras su salida del grupo CD9, Alan Navarro regresa con fuerza a la escena musical con una propuesta más afín a sus intereses y gustos, ya que deja de lado el urbano que venía interpretando para profundizar por completo en la composición de letras más poperas.

“Me atreví a componer, a hablar de experiencias personales y estoy feliz con el resultado, me puse a buscar un sonido referente a lo que a mí me gusta escuchar, compuse mucho, porque antes no tenía la oportunidad de escribir mis letras, ya ahora si, por eso siento que es una propuesta más honesta y cercana a mí público”, explicó.

Recién estrena el sencillo “The Bleachers”, el primer tema de su EP llamado “Meet me on the Bleachers” y en el que muestra un sonido más del pop anglo, porque entre sus influencias están artistas como Justin Biber, Lady Gaga o David Bowie y lo que buscaba para este material es traer esos ritmos.

“Ese es el tipo de música que me gusta escuchar, que me pone de buenas o triste, porque también me gusta hablar de sentimientos tristes pero con música alegre, porque este tipo de contrastes musicales también son sensaciones buenas y quizá más adelante canté en inglés, pero ahora el reto era respetar ese sonido con letras en español”, detalló Alan Navarro.

Este camino no ha sido fácil, cuando dejó el grupo atravesó por una depresión que lo hizo escribir temas tristes, mismos que sus fans podrán escuchar más adelante en otro EP, que será como el lado b de sus emociones, pero gracias a esta catarsis logró seguir adelante y componer las canciones alegres que actualmente promociona.

Aunque Alan defiende el pop en este material, tampoco descarta hacer colaboraciones donde experimente en otros géneros, sabe que hoy son importantes las fusiones, sólo que siempre respetará su esencia.

Además de la música, quiere seguir participando como modelo.

Alan también es fan de OV7 y Depeche Mode.

PAL