BTS: Jungkook rompe las ilusiones de ARMY, reveló que NO quiere casarse

¿Quién de BTS tiene novia? El fenómeno mundial del K-Pop tiene a los chicos más cotizados del mundo, cada uno de los integrantes se ha convertido en el galán favorito de las fans. Actualmente están solteros y ARMY ha asegurado que los apoyará cuando llegué el día en que se enamoren o se casen.

En su pasado han tenido novias antes de ser famosos, por lo que la identidad de sus jóvenes parejas es desconocida, además, la vida de un idol es muy diferente a la de un artista común, ya que las fans coreanas suelen ser mucho más celosas y pueden incluso hasta acabar con la carrera del cantante si no apoyan su relación.



En varias entrevistas, BTS ha sido cuestionado sobre su situación amorosa, cuándo se casarán, cuántos hijos quieren tener, novias, su crush famoso, entre otras. Jungkook, sin embargo, parece tener una idea muy diferente del amor.

Jungkook NO quiere casarse

El menor de los integrantes de BTS fue uno de los pocos que ha admitido haber tenido novia antes de ser un idol famoso, incluso ARMY encontró fotos en línea que prueban que su relación fue real, al parecer se trataba de una compañera de escuela. Sin embargo, su historia no tuvo un final feliz, ya que terminaron debido a la falta de tiempo, además debutó cuando tenía solo 15 años.



Desde entonces, Jungkook ha permanecido soltero y enfocado en su carrera K-Pop, aunque ha confesado su amor por chicas como IU, una de las mejores solistas de Corea, una fan que no dejaba de mirar durante un concierto y una actriz de cine cuyo nombre olvidó.



También se le vinculó sentimentalmente con una tatuadora que resultó ser su amiga, y aunque su vida amorosa sea todo un misterio para sus fans, Jungkook rompió sus ilusiones con esta declaración.



Fue durante su reality show American Hustle Life, grabado en los Estados Unidos. Durante una de las entrevistas finales, Jungkook reveló que no quiere casarse, además, en años más recientes confesó que su edad ideal para el matrimonio es a los 100 años, confirmando que la idea de una boda no está en su mente, al menos por ahora.

En redes sociales, ARMY también ha compartido la reacción de Jungkook ante la mención de estar casado. V compartió la anécdota de un amigo, quien se casó y no había podido salir a divertirse y ARMY se dio cuenta de que al idol parece no gustarle la idea de estar casado.