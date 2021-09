La Casa de Papel: Así luce el monumento de "Los 5 caídos" en CDMX; puedes visitarlo GRATIS

Durante las últimas semanas, las personas se han interesado más acerca de las cientos de películas y series que alberga la gigante de streaming, Netflix.

En este sentido, muchas de sus producciones originales se han vuelto las favoritas de los cinéfilos y suscriptores de dicha plataforma digital que alberga títulos de todo tipo para chicos y grandes.

Tal es el caso de las series Orange Is the New Black, La Casa de Papel, Stranger Things y Anne with an E, las cuales se han posicionado como las favoritas durante los últimos años, sobre todo durante el confinamiento social a causa del coronavirus.

¿De qué trata "La casa de papel"?

Y en el caso de “La casa de papel'', los usuarios en redes sociales han comentado cada vez más al respecto, pues recordemos que pronto tendrá estreno la quinta parte del fenómeno de los personajes con nombres de países.

La Casa de Papel es una serie de televisión española la cual fue creada por Alex Pina y producida por Altresmedia y luego por Netflix.

La serie fue protagonizada por Úrsula Corberó, Itziar Ituño y Álvaro Morte, quienes lograron empatizar y generar un gran furor por dicha producción gracias a sus actuaciones dentro de esta.

¿Qué son "Los 5 caídos"?

“La casa de Papel” está inspirada en el protocolo del atracador de bancos Willy Sutton, quien logró dar más de 100 golpes mediante disfraces y engaños sin necesidad de disparar a nadie.

Bajo este panorama, recientemente se ha generado polémica sobre la gente que es fiel seguidor de dicha producción en serie que cuenta en tres 8 a 13 capítulos por temporada.

Es así como recientemente se dio a conocer que en diversos lugares alrededor del mundo en donde existen miles de fans de la serie, se realizaría un monumento llamado “Los 5 caídos”.

Un monumento en CDMX

Se trata de un monumento en honor a las desafortunadas muertes dentro de la exitosa serie; se trata de Nairobi, Berlín, Moscú y Oslo, sin embargo, recientemente se ha dado a conocer que morirá otro personaje en esta temporada, quien se unirá a este monumento colocado en un sitio emblemático de la Ciudad de México, así como en otros lugares del mundo, tales como Buenos Aires, Argentina, y Santiago en Chile.

Cabe señalar que se han generado diversas teorías por parte de los fanáticos de la serie española sobre quién podría ser el siguiente personaje que perderá la vida en esta nueva entrega de Netflix.

El monumento está colocado en la Ciudad de México, específicamente en El Palacio de Bellas Artes, en donde se colocaron las figuras de estos emblemáticos personajes, además de una escultura aún en bruto que está por descubrirse.