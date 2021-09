La Casa de Papel: 5 datos para probar si realmente eres FAN de la serie

Durante las últimas semanas, las personas se han interesado más acerca de las cientos de películas y series que alberga la gigante de streaming, Netflix.



En este sentido, muchas de sus producciones originales se han vuelto las favoritas de los cinéfilos y suscriptores de dicha plataforma digital que alberga títulos de todo tipo para chicos y grandes.



Tal es el caso de las series Orange Is the New Black, La casa de Papel, Stranger Things y Anne with an E, las cuales se han posicionado como las favoritas durante los últimos años, sobre todo durante el confinamiento social a causa del coronavirus.

"La Casa de Papel", una de las más exitosas series

Y en el caso de la casa de papel, los usuarios en redes sociales han comentado cada vez más al respecto, pues recordemos que pronto tendrá estreno la quinta parte del fenómeno de los personajes con nombres de países.



La casa de papel es una serie de televisión española la cual fue creada por Alex Pina y producida por Altresmedia y luego por Netflix.



La serie fue protagonizada por Úrsula Corberó, Itziar Ituño y Álvaro Morte, quienes lograron empatizar y generar un gran furor por dicha producción gracias a sus actuaciones dentro de esta.

Inspirada en hechos reales

La casa de Papel está inspirada en el protocolo del atracador de bancos Willy Sutton, quien logró dar más de 100 golpes mediante disfraces y engaños sin necesidad de dispararle a nadie.

Bajo este panorama, recientemente se ha generado polémica sobre la gente que es fiel seguidor de dicha producción en serie que cuenta en tres 8 a 13 capítulos por temporada.



Por esta razón, hemos creado un listado de datos que debería saber si eres realmente fan de dicha producción española que fue filmada en Madrid.

Inspiró robos en la vida real

Desde la llegada de dicha serie y su popular éxito, se llevaron a cabo diversos robos de millones de dólares en Europa pero también en América del Norte, donde los ladrones decidieron usar máscaras de Dalí y cantando vela chao mientras robaban.

Tal como sucedió en las calles de Brasil cuando un grupo de ladrones usó estas máscaras distintivas y explotó el dinero en efectivo en 2020.

Los nombres de los personajes



Los nombres de los personajes principales, se dieron de manera espontánea y el personaje principal fue creado luego de que Alex Pina, entró en una habitación con una camiseta que decía Tokio, por lo que Jesús Colmenar pensó que sería el nombre ideal para el personaje principal de la historia.



Posterior a ello, ambos creativos decidieron los nombres de todos los demás personajes.

Los trajes rojos de Dalí.

Uno de los elementos más destacados en esta serie son los trajes rojos y las máscaras de Dalí; se eligió el color rojo pues estaba relacionado con la pasión, el amor y la muerte y las máscaras de Dalí están inspiradas en Salvador Dalí.

La bóveda del Banco de España.

La bóveda que se muestra lo largo de la serie de Netflix, es de oro y es real; esta bóveda es parte del sistema de seguridad real del banco de España y para mantenerlo lo más real posible, los creadores del programa contrataron a un ingeniero marino para que les ayudara a diseñar un antecámara.

La serie más vista en seis países.

La serie que sigue la vida de "El profesor", así como la de Nairobi, Río Tokio, Helsinki, Denver, Estocolmo y Moscú, se convirtió en la más vista en países como Francia, Italia, Chile, Portugal, Brasil y Argentina en 2019.