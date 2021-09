Efeméride: Salma Hayek cumple 55 años, dónde nació, cómo inició su carrera y se hizo millonaria

Salma Hayek está de manteles largos este 2 de septiembre, pues cumple 55 años de edad. La actriz mexicana ha logrado consolidar su carrera exitosa en Hollywood, y prueba de ello es su reciente participación en la película “The Eternals” del Universo Cinematográfico de Marvel.

La protagonista de "Son como niños" no sólo ha destacado como intérprete, también se ha desempeñado como productora en la serie de Netflix "Monarcas", la película de "Frida" -por la que fue nominada al Oscar como mejor actriz-, así como las cintas de televisión "El milagro de maldonado" y "En el tiempo de las Mariposas".

Salma es una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz al premio Óscar. Además, es la celebridad mexicana más importante en la industria del espectáculo en Estados Unidos, desde los tiempos de la actriz Dolores del Río.

Salma Hayek es la actriz mexicana más importante de Hollywood.

¿Dónde nació Salma Hayek?

Hayek es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Su padre es el político y empresario Sami Hayek Domínguez y su madre es la cantante de ópera Diana Jiménez Medina. La actriz tiene ascendencia libanesa y española, asimismo, su nombre Salma, es la palabra árabe que significa “paz”.

¿Cómo inició su carrera Salma Hayek?

La actriz logró debutar en la obra 'Aladino y la lámpara maravillosa'. Este trabajo llamaría la atención de los productores de televisión, quienes le darían la oportunidad de protagonizar algunos melodramas.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en la telenovela 'Nuevo Amanecer' de Televisa. Gracias a su destacado trabajo, pronto protagonizó 'Teresa' en 1989, historia que le lanzó a la fama nacional pues el melodrama consiguió 71 por ciento de audiencia.

Salma Hayek triunfa en Hollywood y logra hacer una fortuna

A pesar de que podría haber realizado una carrera muy exitosa en México, Salma Hayek decidió probar suerte en Hollywood, así que se mudó a Los Ángeles, California y estudió actuación.

En 1995 llegó la gran oportunidad de la veracruzana al protagonizar 'Desperado' junto con Antonio Banderas. El director, Robert Rodríguez, eligió a ambos artistas para ser los estelares de 'Cuatro Habitaciones', 'Niños Espías' y 'Once Upon a Time in México'.

Salma Hayek está casada con el millonario François-Henri Pinault

Tras éstos papeles, Salma consiguió otros protagónicos en diferentes películas, pero no fue hasta 2003 cuando llegó su nominación a los premios Óscar por la película biográfica de Frida Kahlo. La actriz se convirtió en la primera mexicana en ser nominada al premio Oscar como mejor actriz principal.

Actualmente, la actriz mexicana ha hecho una fortuna gracias a sus participaciones en la pantalla grande, sus diferentes empresas y su matrimonio con el millonario francés François-Henri Pinault. Se calcula que Salma tiene un patrimonio de más 8 mil millones de dólares.