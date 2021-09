Bella vedette de la Época de Oro tuvo un romance con Cantinflas mientras estaba casado

Mario Moreno "Cantinflas" fue uno de los cómicos más destacados de la época de oro del cine mexicano. Su trayectoria actoral estuvo llena de grandes logros, pues cada película que protagonizaba era un éxito en taquilla. Sin embargo, su vida personal se vio envuelta en la polémica, pues aunque tuvo sólo una esposa, Valentina Ivanova, se especuló que tuvo otros amoríos.

Una de las actrices que reveló que tuvo un romance con el "Mimo de México" fue la actriz y bailarina cubana Rosita Fornés, quien llegó a tierra azteca por invitación del propio comediante y se convirtió en la primera vedette en este país norteamericano.

Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia nació el 11 de febrero de 1923 en de Nueva York, Estados Unidos. Fue hija de Guadalupe Bonavia Fornoza y Santiago Palet, españoles radicados en Cuba, que llegaron a la ciudad norteamericana a bordo de barco Orizaba.

Rosita Fornés, vedette cubana Foto: INAH

Tras el divorcio de sus padres, Rosita y su madre regresaron a La Habana, donde Guadalupe conoció a José Fornés Dolz, con quien inició una relación y tuvo otros tres hijos. La familia se trasladó luego a España y allí permanecieron hasta el estallido de la Guerra Civil, en 1936, cuando decidieron regresar a Cuba.

Rosita tenía un interés por el mundo artístico, por lo que le pidió permiso a sus padres para participar en un concurso de la estación CMQ-Radio llamado La Corte Suprema del Arte. Así, el 12 de septiembre de 1938 ganó el certamen al interpretar la milonga "La hija de Juan Simón" y comenzó su preparación como cantante y actriz.

En 1939, debutó en la película "Una aventura peligrosa", cantando por primera vez una canción cubana "Intrusa". De esta forma, continuó protagonizando varias cintas nacionales, a la par que hacía shows de cabaret en los teatros.

Rosita Fornés llegó a México a los 22 años de edad Foto: INAH

Ya con una carrera consolidada en su natal Cuba, Fornés decidió probar suerte en México, país que lideraba la industria cinematográfica en ese entonces. Sin embargo, la idea de salir de su país fue impulsada por el actor y comediante Mario Moreno "Cantinflas".

De acuerdo a lo que narró la vedette en el documental "Rosita Fornés: Mis tres vidas", el cómico mexicano acudía a sus ensayos para conversar con ella y poco a poco fue ganándose el corazón de la actriz. Incluso el protagonista de "Ahí está el detalle" habló con su padrastro para que la dejara ir a México.

Foto: Facebook Rosita Fornes Oficial

El padrastro de la actriz accedió y Rosita viajó al país para trabajar con estrellas como María Félix, Jorge Negrete, Luis Aguilar, entre otros. En tanto, su relación con Cantinflas no prosperó, pues su padre descubrió que el comediante seguía casado y le pidió a su hija que regresara a Cuba.

“Se fue afectando la relación con Mario, porque mi padre empezó a averiguar y él no se había terminado de divorciar. Él me ofreció el oro y el moro, que tuviera paciencia, que me quedara, que iba a estar muy bien en México, que él estaría siempre a mi lado. Pero mi padre me dijo no veo esto claro, me hizo dejarlo todo y me trajo para Cuba. Eso me entristeció, todas mis ilusiones se vinieron abajo, pero al llegar el trabajo no me faltó”, confesó.