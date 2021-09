Recuérdame: la canción de la película Coco se habría inspirado en esta triste melodía mexicana

"Coco" fue una de las películas de animación más afamadas durante 2017. Para llevarla a cabo, el equipo de Disney Pixar llevó a cabo una investigación en diversos pueblos de México, a fin de conocer lo más posible el contexto de esta festividad para utilizarla como hilo conductor en la historia.

Dentro de los elementos que resalta esta producción se encuentra la inclusión de una pieza musical que hizo llorar a chicos y grandes, que lleva por nombre "Recuérdame" y que fue interpretada por el niño Luis Ángel Gómez Jaramillo, Gael García, Marco Antonio Solís, Angélica María y hasta por Carlos Rivera para el soundtrack oficial.

Esta canción fue escrita en su versión en inglés por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, quienes fueron parte del equipo dirigido por el compositor Michael Giacchino. Pese a que esta es una obra original, pudo haberse inspirado en una melodía muy conocida en México, pero de la que muchos desconocen la historia.

¿Quién fue Catarino Lara?

En el año de 1975 Rafael Florez, Federico Banueloz, Humberto Banueloz, Jesus Iniguez, Luiz Alfonso Lopez y Catarino Lara Benavidez decidieron emprender una carrera artística, por lo que fundaron el grupo Los Sagitarios en la ciudad de Los Ángeles California.

Pese a que la mayoría vivía en Estados Unidos, la agrupación siempre se han identificado como originarios de Juchipila, Zacatecas. Catarino fue la voz principal durante los primeros años de la banda y también se dedicó a la composición de varias de sus canciones. La pluma del músico fue tan privilegiada que dio pie a una de las composiciones más reconocidas de México: "Triste Recuerdo".

Esta canción llegó a los oídos de la actriz del cine de oro mexicano Flor Silvestre, quien, según su nieta Majo Aguilar, le pidió encarecidamente a Antonio Aguilar que la grabara. "El Charro de México" no le tenía mucha fe a esta composición, pero debido a la insistencia de su mujer decidió darle su voz.

La melodía fue un éxito dentro y fue de México e inclusive su título fue usado para una película protagonizada por la pareja, María Rojo, Manuel Ojeda, entre otros en el año de 1991. La fama de esta pieza ha sido tal que los Aguilar han continuado con la tradición de incluirla en sus shows y, en ocasiones, usarla para cerrar sus conciertos.

La han grabado Antonio Aguilera, El Puma de Sinaloa, Banda Camino, Los Sagitarios, Samuray, Grupo Libra, Miguel y Miguel, Graciela Beltrán, José Julián, Los Potros, La Sonora Dinamita, Blanco y Negro, Los Tucanes de Tijuana, Mercedes Castro, Patrulla 82, La tropa Chicana, Los Hermanos Quintero, entre muchos otros.

¿Qué tiene que ver con Coco esta canción?

Pese a que el guionista Adrián Molina y el animation manager de Pixar, Jesús Martínez, relataron que la película está inspirada en mayor medida en varios puntos de Oaxaca y que se cree que el pueblo donde vive Miguel en una versión animada de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, el director Lee Ulrik aseguró que el equipo estuvo viajando constante a varios distintos lugares de México durante seis años.

Por tal motivo, puede a que sus oídos haya llegado la historia de Catarino Lara, la cual se asemeja en parte a la de Héctor, quien al final de la cinta resulta ser el miembro perdido de la familia del protagonista de esta cinta.

Hay poco que se puede saber de la vida del compositor, debido a que no solía dar entrevistas, aunque gracias a la Sociedad de Autores y Compositores de México se puede saber que "Triste canción" tiene una letra que dedicó a su hija, a quien dejó de ver a los tres años de edad.

Si bien se recuerda la trama de "Coco", la separación entre Héctor y su pequeña sucede también cuando esta era menor de edad. Al partir, lo único que le deja es una melodía que tituló "Recuérdame", la cual habla sobre la añoranza que siente por estar lejos de ella, a la par de que el autor pide que lo recuerde.

Aquí la comparación de ambas letras.

La historia de ambos personajes se divide después de esto, debido a que Catarino siguió en activo por varios años e inclusive tuvo tres hijos más, mientras que en el caso de Héctor jamás pudo reencontrarse con su familia hasta que murió. Fue en el 2001 cuando el exintegrante de Los Sagitarios murió de diabetes.

No ha habido ninguna confirmación de esta idea y puede que solamente sea una coincidencia entre ambas melodías; sin embargo, ambas historias son dignas de ser recordadas, ya sea que estén directamente relacionadas o no. Actualmente se puede ver "Coco" a través de la plataforma de Disney Plus.