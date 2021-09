Eduin Caz desmiente gira de “Grupo Firme” en México: “No se dejen engañar”

Eduin Caz hizo frente a diversos anuncios que han circulado en redes sociales sobre el inicio de la gira de “Grupo Firme”, pues el cantante señaló que se trata de un engaño y reveló fecha en que se realizará.

El líder de la agrupación hizo un llamado a sus fans a través de las redes sociales, donde aseguró que la gira de “Grupo Firme” por el país no ha comenzado y pidió a sus seguidores no dejarse engañar.

“Si les dicen que va a estar ‘Grupo Firme’ en México no es cierto, no es verdad”, dijo el cantante quien detalló que la gira se realizará en 2022 aunque no especificó cuáles serán las fechas.

Aunque la noticia de un concierto en México causó gran emoción entre los fanáticos de la agrupación, también se hizo un llamado a no dejarse llevar por la publicidad de algunos establecimientos.

Predicen atentado contra “Grupo Firme”

La agrupación originaria de Tijuana ha ganado gran popularidad y un éxito arrollador, lo que podría haber despertado la envidia de algunas personas llevándolos a realizar acciones contra sus integrantes.

Así lo reveló la pitonisa Mhoni Vidente, quien lanzó una alarmante predicción contra la agrupación señalando que podrían sufrir un atentando durante uno de sus conciertos.

“Vi una visión del ‘Grupo Firme’, que les sale la carta de la muerte y la carta del colgado, estas dos cartas me están diciendo que las envidias, el coraje, la avaricia, el atentado contra el grupo”, dijo Mhoni Vidente.

Al respecto, Eduin Caz dijo en Instagram: “Yo soy muy miedoso y creo mucho en eso también, entonces, no tengo palabras, no sé qué hacer, ya no voy a ir a Jalisco, je”.