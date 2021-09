Grupo Firme no irá a prestigiosa entrega de premios por haber sufrido humillación de su parte

Durante el final de su concierto de la noche de ayer en la ciudad de Kent, en Washington, Eduin Caz, mejor conocido como Eduin Cazares, dio a conocer que el Grupo Firme no tiene intenciones de aceptar la invitación de una prestigiosa entrega de premios musicales.

Esto, aseguró, es debido a que en el pasado le faltaron el respeto a la agrupación y no tienen intención de olvidar cualquier afrenta al conjunto, el cual, dijo, se debe a sus fans únicamente.

"Si nosotros, si México no se da a respetar, ¿entonces quién lo va a respetar?", dijo.

¡Grupo Firme y Maluma si harán dueto! Así confirmaron la noticia

El grupo aseguró que se merece el respeto por su trabajo, pero que si los organizadores de estos espectáculos no quieren dárselos, ellos no se dejarán pisotear.

Reiteraron que el único apoyo que necesitan es el de sus fanáticos, ya que los premios son únicamente estatuillas y es mejor para ellos estar con su público.

Grupo Firme: Todo lo que Eduin Caz ha bajado de peso ¿qué hizo para estar en forma?; el antes y después | FOTOS

¿A qué premiación no irá Grupo Firme?

Ninguno de los integrantes dio a conocer cuál fue la gala en la que se negaron a participar; sin embargo, dieron a conocer que esta se llevaría a cabo la próxima semana.

En el calendario únicamente se encuentran los Premios Billboard de la Música Latina, lo cual concuerda con la información que dice que rechazan acudir al espectáculo, pese a estar nominados.

Tampoco se ha explicado el motivo sobre la molestia de los músicos, aunque se conoce que en esta premiación el conjunto está nominado a Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo / Hot Latin Songs Artist of the Year, Duo or Group. En la terna se encuentran también Banda MS de Sergio Lizárraga, Calibre 50, Eslabon Armado y Los Dos Carnales.

Mhoni Vidente predice atentado contra Grupo Firme; así reaccionó Eduin Caz a la advertencia: VIDEO