BTS: Jimin cumplió su mayor sueño luego de visitar México, conoció este lugar especial

¿BTS ha visitado México? El grupo K-Pop ha viajado a la CDMX en 3 ocasiones diferentes, del 2014 al 2017. En cada una de ellas se presentaron en un par de conciertos junto a otros artistas populares, también ofrecieron un show como parte de su gira Red Bullet Tour. En uno de sus viajes, Jimin cumplió su más grande sueño.

Aunque no han regresado a tierras aztecas, ARMY espera que algún día nuestro país sea incluido en sus tours mundiales, ya que en México existe una gran presencia de fans, incluso se inauguró "House of BTS", la única pop store de la banda en América.

Siendo uno de los destinos favoritos para los idols coreanos, BTS no perdió la oportunidad para conocer su cultura y visitar lugares emblemáticos. En una de sus visitas, Jimin pidió un deseo que se cumplió tan solo un año después de venir a México.

Jimin logró cumplir su sueño gracias a México

En 2014, BTS visitó la Ciudad de México para presentarse en el concierto "Music Bank", uno de los eventos más importantes del K-Pop. La banda apenas tenía un año de haber debutado, por lo que fue una gran oportunidad para ellos poder viajar al extranjero y conocer a sus fans internacionales.



Jimin quedó sorprendido con su visita a México luego de conocer uno de sus restaurantes, pero también se volvió una visita especial luego de que se cumpliera uno de sus mayores sueños.



Como cualquier otro turista, BTS visitó la zona arqueológica de Teotihuacán y subieron hasta lo más alto de la pirámide del Sol, una de las más famosas en el mundo. Al parecer, el idol conocía la tradición de cargarse de la energía del sol y decidió aprovechar para pedir un deseo: que la banda ganará su primer premio en un show musical.



En Corea del Sur es primordial ganar un premio cuando realizan promociones de sus álbumes, pero no es nada fácil cuando se es un grupo nuevo, ya que apenas el público y los fans los empiezan a conocer. Algunas veces resulta difícil, ya que se toman en cuenta votaciones, ventas de álbumes, las reproducciones en YouTube y la posición en los charts coreanos.



Jimin compartió su experiencia en un diario que escribió sobre su vista a México y también compartió las fotos del recuerdo. A su regreso a Corea, BTS realizó su comeback en 2015 con el tema "I Need U" y ganaron su primera victoria en el programa "The Show" y emocionó a ARMY. Desde entonces, recuerdan el deseo que pidió el idol en tierras aztecas.

