BTS: Jungkook canta tema de Spiderman y fans piden que protagonice una película de Marvel

BTS es un fenómeno del K-Pop y el entretenimiento, los idols coreanos pueden hacer todo. Su imagen vale millones de dólares, por lo que no es de extrañar que aparezcan en comerciales, OST de películas o reciban referencias en doramas o series populares de Netflix o HBO.

Uno de sus integrantes más populares es Jungkook, quien se ha posicionado como el idol coreano más buscado de Internet. Su incursión en el cine se dio gracias a "Film Out", canción que forma parte de la banda sonora de la película japonesa "Signal" y de la cual fue productor.



Sin embargo, ARMY sueña a lo grande y piden que Jungkook se convierta en el nuevo "Spiderman" luego de que el cantante interpretara el tema del arácnido.

ARMY quiere a Jungkook en el universo de Marvel

¿Cuál es el superhéroe favorito de Jungkook? El Golden Maknae ha dicho en algunas ocasiones que su personaje favorito de Marvel es Iron Man, miembro de los Vengadores. También ha mostrado interés por "Spiderman", otra de las figuras más importantes del universo Marvel.

En una ocasión, cantó el famoso tema del Hombre Araña, el cual fue utilizado como intro de la serie animada que es todo un clásico de los cómics, incluso hay una versión realizada por la banda The Ramones.



En un video de BTS durante la filmación de "Black Swan", Jungkook contó que tuvo un sueño sobre una araña que lo perseguía y se puso a cantar el tema "Spiderman" mientras miraba a uno de estos insectos que se encontró en el set.

Desde entonces, ARMY se ha dado a la tarea de disfrazar a Jungkook como el Hombre Araña y hacer una petición para que se convierta en el próximo superhéroe de Marvel. Han creado fotos y videos con la famosa introducción del MCU en las películas, fanarts, historias de ficción e incluso han comparado sus movimientos de baile con al destreza del personaje.



BTS no es ajeno al mundo de las películas de los superhéroes, su líder RM participó en el soundtrack de la nueva versión de "Fantastic Four", por lo que no es algo descabellado, al menos si se realiza un multiverso o una versión coreana. Y porque nada es imposible, el actor Park Seo Joon demostró que sí se puede llegar al MCU, ya que será parte de la secuela de Captain Marvel.