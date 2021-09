Shakira protagoniza emotivo video bailando ¡festejó los 90 años de su papá!

Después de que hace una semana, Shakira publicara un mensaje lleno de bellas palabras dedicado a su padre que cumplió 90 años, hoy sorprende nuevamente a sus seguidores con un video en el que se puede apreciar a los dos bailando la canción “Anoche soñé contigo”.

La artista colombiana escribió que el 6 de septiembre su padre, William Mebarak Chadid celebró 90 años de vida, además de compartir el emotivo momento, escribió un texto haciendo una reflexión en relación al amor y legado humano.

“Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano” dijo.

Después habló de la alegría y de que le gustaría ser recordada como su padre, pues lo considera una persona entrañable, que hace sentir únicas a las personas y que ha repartido luz a todo aquel que le rodea.

“Una alegría no perecedera, esa que nos hace asomar una sonrisa cuando se recuerda a alguien entrañable, a personas como mi padre, quien a lo largo de su vida ha repartido incansablemente su luz como una lámpara de inagotable aceite”, describió.

También enalteció todo el legado artístico y cultural que ha realizado Mebarak Chadid, “ha sido un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual, pero no es aquello precisamente lo que celebramos en su día entre boleros, globos y bebidas.

A su edad las palabras puede que se hagan cada vez más esquivas o que en su fértil mente, las ideas brillantes se asomen cada vez con menos frecuencia”.

Para finalizar mencionó que lo que más admira de su padre es la capacidad que tiene para expresar y sentir el amor, además de su gran carisma y sobre todo el ritmo que demuestra en el video y del que según los comentarios de los fans de la intérprete de “Pies descalzos” heredó del señor.