"Siempre serás recordada": Mariazel, con el corazón roto, da último adiós a ser querido | FOTO

La guapa conductora de televisión, Mariazel conmovió a sus millones de seguidores en Instagram después de compartir un triste mensaje en el que se despidió de un ser querido, por lo que las muestras de cariño no se hicieron esperar para dar aliento a la querida conductora de Me Caigo de Risa.

Por medio de sus redes sociales, la también experta en deportes informó que estaba sumamente triste por tener que despedirse de uno de los integrantes más queridos de su familia pues fue testigo de distintas etapas de su vida personal y profesional.

Ante sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, Mariazel subió una fotografía en la que posó junto a su perrita "Mona". quien desafortunadamente perdió la vida el pasado martes 14 de septiembre, dejando un hueco prácticamente imposible de llenar en la familia de la conductora.

En la publicación, que inmediatamente se volvió viral, la integrante de La Familia Disfuncional expresó su tristeza por el fallecimiento de su mascota a quien agradeció por todo el cariño y experiencias que vivieron a lo largo de 17 años.

"Mi Mona, hoy te despido con mucho dolor en mi corazón, te encontré hace 17 años, en realidad tú me encontraste a mi", escribió en la primera parte de la publicación.

La también actriz y modelo recordó que Mona fue testigo y cómplice de varios de sus sueños, por lo que dejó un hueco muy grande en su familia.

"Me viste convertir en esposa, en mamá, me viste cumplir sueños. Fue duro verte envejecer, es duro saber que ya no estarás. Dejas un hueco muy grande en esta familia, tú familia por la que siempre serás recordada", escribió.