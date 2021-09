Hija de Antonio Aguilar Jr. comparte FOTO inédita de "El Charro de México" HOY 15 de septiembre

La Dinastía Aguilar ha vuelto a escucharse después de mucho tiempo, luego de que Flor Silvestre y Antonio Aguilar dejaran este mundo; sin embargo, gracias a Pepe Aguilar y sus grandes proyectos junto a sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, han logrado estar en la cima del éxito gracias a su gira "Jaripeo Sin Fronteras".

Como recordaremos, Pepe Aguilar conoce del género regional mexicano o de la música ranchera y de la charrería, gracias a sus padres, principalmente a Don Antonio Aguilar, quien fue un experto y pionero en dar conciertos mientras montaba a caballo y presentar eventos en los que algunos charros probaban sus suerte, entre otras hazañas que ocurren dentro del ruedo.

Por ello, hoy 15 de septiembre, una de las nietos de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, recordó con una fotografía inédita la forma en la que vestía "El Charro de México" mientras montaba en uno de sus poderosos caballos.

Cabe mencionar que las mujeres en la Dinastía Aguilar son bastantes, y que es muy seguro que así será por el resto de las generaciones

Susana Aguilar comparte foto inédita de su abuelo

Como sabemos, lo nietos más conocidos de la Dinastía Aguilar son Leonardo, Ángela y Majo Aguilar, debido a que decidieron seguir los pasos de su famoso abuelo; sin embargo, ellos no son los únicos nietos, que tiene la pareja del Cine de Oro mexicano

La joven cantante Majo Aguilar, tiene otras cuatro hermanas de las que no se conoce muchos, entre ellas, Susana Aguilar, quien más allá de incursionar en la música, se interesó por la moda y escribir sobre la música en general.

Por ello, siendo un día tan importante para los mexicanos como lo es la Independencia de México que se conmemora cada 15 de septiembre, la joven recordó a Don Antonio Aguilar, intérprete de " Triste recuerdo" en una de sus historias de Instagram acompañado de unos emojis de corazones.



Foto: Especial / IG @susana__aguilar

Cabe señalar que Susana no se dedicó al ámbito musical, pero no porque su familia no la haya apoyado, ya que siempre tuvo el respaldo de su padre, Antonio Aguilar Jr., sino porque por decisión propia no quiso incursionar en el mundo del espectáculo y se orilló más por el mundo de la moda, al igual que su prime Aneliz Aguilar..

