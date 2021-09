Ozzy Osbourne presenta versión inédita de 'Hellraiser', en colaboración con Lemmy Kilmister | VIDEO

La reedición que se publicará el próximo 17 de noviembre del disco "No More Tears" (1991) de Ozzy Osbourne con motivo del trigésimo aniversario de su lanzamiento incluirá una nueva versión de "Hellraiser", interpretada a dúo junto al que fuera coautor del tema, Lemmy Kilmister.



Se trata, según ha informado Sony Music, de un "mash up" (mezcla musical) de las voces del llamado "Príncipe de las tinieblas" y de quien fuera su amigo y líder de Motörhead, banda con la que también grabó la canción para editarla un año después.



"Espero que todo el mundo disfrute de la canción, un pequeño homenaje a mi amigo Lemmy", ha dicho Osbourne en declaraciones a su discográfica y en recuerdo del músico británico, fallecido de manera repentina en 2015.



El tándem autoral integrado por ambos dio lugar a otras tres canciones dentro de "No More Tears": "Mama, I'm Coming Home", "Desire" y "I Don't Want To Change The World", tema por el que Osbourne cosechó un Grammy por la interpretación en directo recogida en el posterior álbum "Live And Loud" de 1993.



Está considerado además como uno de los mejores álbumes de "hard rock" y metal de la década de los 90 por medios especializados como Loudwire o Ultimate Classic Rock.



El disco fue el sexto trabajo de estudio de Osbourne fuera de Black Sabbath y en su retorno al mercado, además del formato digital, contará con dos ediciones especiales: una versión doble vinilo color negro y otra doble vinilo en color amarillo y rojo con un librillo especialmente creado para la ocasión.