Netflix: BTS, BLACKPINK y más grupos K-Pop aparecen en este reality show; es el más visto

BTS, BLACKPINK, EXO y muchos grupos más de K-Pop aparecen en este reality show de Netflix y no te habías dado cuenta. La plataforma de streaming tiene un sinfín de contenido asiático que se ha posicionado como el favorito de las fans, ya que les permite conocer todo sobre sus idols favoritos.



Los llamados programas de variedades son los contenidos más famosos de Corea del Sur, muchas veces cuentan con idols o actores como conductores, también con comediantes y figuras reconocidas del país.

Por lo general, los grupos K-Pop asisten a este tipo de realitys con el fin de promocionar su más reciente álbum, mostrar su lado más cómico y revelar sus más grandes secretos. La recomendación de esta semana es "Knowing Bros", uno de los más vistos de Netflix y de Corea, puedes ver todas sus temporadas, incluida la más actual del 2021.

Este es el reality K-Pop más visto de Netflix

Este reality show coreano es mayormente conocido como "Knowing Bros" en el extranjero, pero también se llama Men on a Mission y Ask Us Anything. Es uno de los programas de variedades más popular en Corea del Sur debido a su concepto y a sus grandes invitados.



En Netflix podrás disfrutar de este reality en el que aparecen BTS, BLACKPINK, Aespa, EXO, Super Junior, entre otros grupos famosos del K-Pop, además de actores y grandes personalidades.



En cada episodio, los idols presentan sus más recientes lanzamientos musicales, bailan sus antiguos éxitos y se enfrentan a diversos juegos. Además, también es una especie de confesionario, ya que comparten anécdotas que vivieron durante su época de aprendices o durante su carrera, revelando secretos que los fans desconocían.

Netflix tiene para ti diversas temporadas en las que podrás disfrutar de sus apariciones en más de una ocasión, además podrás aprender de la cultura coreana y armar un maratón lleno de diversión.



En algunas ocasiones, también muestran sus dotes actorales en los sketches que se graban durante su participación.

Te puede interesar: Lee Jong Suk: Su mejor drama coreano para celebrar su cumpleaños, te enamorarás del actor