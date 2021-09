Lucero hace fuerte declaración sobre Yuri y Mijares ¿Tuvieron más que un romance?

Mucho se ha rumorado sobre un supuesto romance entre Yuri y Mijares, sin embargo, la propia Jarocha fue quien en un programa de televisión aclaró lo que realmente sucedió y es que ella si quería algo con el ex de Lucero pero que “El soldado del amor” no le hizo caso pues a él no le gustan las mujeres como la de Veracruz.

Ante esto, el pasado domingo 12 de septiembre, durante el programa “El Retador”, en donde participan Lucero y Manuel Mijares, además de Itatí Cantoral y Consuelo Duval, “La Novia de América” hizo fuertes declaraciones contra Yuri y dejó ver un poco de celos por la relación tan cercana que tuvo la jarocha con su exesposo.

¿Qué Dijo Lucero?

Todo sucedió cuando Noelia Calle, participante de “El Retador” imitó a Yuri y gracias a su gran interpretación se convirtió en la actual ganadora del trono de imitación.

Luego de su presentación, Noelia siguió dentro del personaje por lo que hubo un pequeño coqueteo con Mijares, y ante esto, “El Soldado de Amor” recordó la gran amistad que existe entre ellos.

Ante esto, la guapa Lucero hizo un comentario que pudo haber estado cargado de un poco de celos y hasta de ciertos reclamos a su exesposo Manuel Mijares y es que “La novia de América” dijo lo siguiente:

“Ya casi tu ibas a ser la mamá de uno de mis hijos” dijo Lucero

Ante este comentario, Mijares muy serio aseguró que no era verdad y para evitar que la tensión llegara al foro, todos los presentes comenzaron a reír; al darse cuenta de lo que dijo, Lucero tan solo hizo señas con la mano que no era verdad.